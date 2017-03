Primera fecha con abandono para Zeballos – Dotta en el Rally de España

Lamentablemente, después de hacer un primer tramo con muy buenos tiempos, por problemas mecánicos en el Peugeot 208 T16 R5, el binomio uruguayo integrado por Rodrigo Zeballos y Sebastián Dotta tuvo que abandonar, y conformarse con una primera participación con gusto agridulce. Pese al abandono el equipo quedó confiado y optimistas de cara al futuro, ya que los tiempos que hicieron los punteros son realizables en las próximas fechas. Después de 20 años, una dupla de pilotos uruguaya regresa a la madre patria a defender la celeste.

La primer fecha del Rally de Tierra de España fue en Lorca, a 80 km de Barcelona, con una jornada muy calurosa pese al invierno europeo, y con la particularidad que fue la fecha con más inscripciones, 81 equipos, de los últimos años. Rodrigo Zeballos así explicaba esta primera incursión en este campeonato: “Lamentablemente nos fue bastante mal, entre los dos abandonos y que estuvimos casi seis horas tirados en el camino con el auto al costado ya que se rompió el alternador y no funcionó más. Somos conscientes de que esto puede pasar y tenemos que mirar hacia adelante. Lo más importante es que nos sentimos súper cómodos con el auto, que pudimos hacer un muy buen ritmo. Una prueba está que en el primer tramo marcamos el noveno tiempo, a 23 segundos de la punta, pero habiendo perdido más de 20 segundos porque se nos apagó el auto y después nos comimos el polvo más de la mitad del tramo detrás de dos autos a los cuales alcanzamos.

Pienso que si hubiese sido un tramo normal podríamos haber estado entre los tres primeros. Estamos conformes con el manejo, con el auto, con el “Negro” como navegante que se tuvo que adaptar a este nuevo sistema y hacer una hoja de primera. Por supuesto que hemos aprendido ya que nos hemos dado cuenta que hay cosas que tenemos que mejorar y cambiar por la diferencia que tiene el auto”. Sobre el tema de la confección de la hoja Sebastián Dotta contaba que “Debido al sistema que tiene el Campeonato Español de Rally de Tierra donde se debe de hacer la hoja en una sola pasada nos jugó un poquito en contra, pero todo eso es posible adaptarse y mejorarse”. Finalmente Zeballos contaba de la tristeza pero a la vez de estar conforme con lo hecho por ser la primera vez: “Estamos tristes por el abandono por un problema mecánico. Pienso que si esto no hubiese sucedido podríamos haber andado muy bien. Por otro lado estamos contentos porque nos dimos cuenta que estamos en un buen ritmo, que estamos en los tiempos de punta de los españoles y creemos que en un par de fechas vamos a estar peleando la punta. Somos positivos porque vimos que es posible estar en la punta, que no estamos lejos, que estamos en un muy buen camino, donde tenemos un equipo que es muy bueno, lamentablemente los fierros son así, el alternador no te avisa y haciendo esos cambios se va a dar. Además estamos muy conformes con el equipo, con toda la gente que hemos conocido que nos han dado un gran apoyo y por supuesto el gran aliento que nos dan muchísimas personas desde Uruguay. Todo eso nos da una fuerza grande”. La dupla uruguaya volverá el 26 y 27 de mayo a Curtis para disputar la segunda fecha del Rally de Tierra español. La próxima competencia del equipo de Zeballos Rally Team será para el estreno del Rally Sudamericano en la ciudad Encarnación, Paraguay, del 31 de marzo al 2 de abril.

Exhibición callejera de rally en Punta del Este

Andrés Silva y Deborah Rodríguez estarán como invitados especiales para realizar una prueba de velocidad frente al Peugeot 208 Maxi Rally que utilizará Rodrigo Zeballos en la temporada 2017. El sábado 18 de Marzo a las 20:30h en la Parada 3 de Playa Mansa, se realizará una exhibición callejera abierta al público con motivo de la presentación del “León Uruguayo” el nuevo auto de Zeballos Rally Team, que este año estará defendiendo el título Sudamericano y correrá el Rally de España de Tierra. El binomio uruguayo Rodrigo Zeballos y Sebastián Dotta recorrerá un circuito callejero a pura velocidad, pero con un manejo responsable, para que todos sus seguidores y público en general vibren con el sonido y sientan la adrenalina de un verdadero pura sangre. El evento tendrá invitados especiales, como los mencionados atletas quienes participarán de un gran desafío de velocidad.