Empresarios no aceptan explicaciones del MEF y siguen adelante con sus reclamos

No aclare que oscurece

El encuentro con los empresarios de Maldonado y de la región que mantuvo el Ec. Martín Vallcorba y su equipo coordinador de la Ley de Inclusión Financiera no tuvo para los empresarios el mismo resultado que en rueda de prensa manifestó la autoridad de la cartera de economía. Si bien el jerarca asumió que el encuentro sirvió para explicar algunas inexactitudes de interpretación, y para tener contacto directo los empresarios no demoraron en firmar un comunicado claro y contundente al respecto. “Debemos expresar que dicha reunión, contrariamente a los que tal vez esperaba el Ministerio, lo único que hizo fue reafirmar nuestra posición. Aunque Martín Vallcorba haya negado que la ley obligue a los comercios a utilizar tarjeta de crédito y débito, quedó claro que los trabajadores estarán condicionados al uso de la tarjeta de débito o crédito y que la normativa tiende a universalizar ese sistema de pago. ¿Si se condiciona a comprar con tarjeta, cómo pueden los comerciantes vender sin ella? ¿Cómo harían los trabajadores – encorsetados por el pago electrónico- para retirar efectivo, por ejemplo, si los cajeros son insuficientes en todos los departamentos del país?”, sentenciaron los empresarios agremiados. También en su comunicación los integrantes de las cámaras pidieron por respuestas a las clases políticas. “Vemos con satisfacción que diversos sectores políticos representados en el Parlamento, tanto del oficialismo como de la oposición, al fin han comenzado a expresar la necesidad de reducir o poner tope a los aranceles abusivos que las tarjetas cobran a los comercios. Reconocemos esas actitudes y esperamos que quienes así se expresan obren en consecuencia cuando llegue la hora”, dice el comunicado. Es importante señalar que si bien se abrió una mesa de negociación con los representantes del MEF para tratar los temas inherentes a esta ley, estas instancias no detienen ni modifican el cronograma planteado por CRECE hacia el plebiscito.

El sábado 18 de marzo tendrá lugar en Florida el encuentro nacional organizado por CEDU (Confederación Empresarial del Uruguay) y los días 20, 21 y 22 de marzo visitarán Buenos Aires, invitados por CAME -la Confederación Argentina de la Mediana Empresa-, para avanzar en acciones y estrategias de cara al plebiscito mencionado.