Ec. Vallcorba: “Han circulado inexactitudes, informaciones incorrectas y apreciaciones infundadas”

Autoridad del MEF mostró avances de la Inclusión Financiera en Maldonado y confrontó con la posición empresarial

Aseguró que los problemas de los empresarios no se resuelven eliminando la Ley de Inclusión Financiera

Con la Inclusión Financiera como tema central el Economista Martín Vallcorba, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, mantuvo una serie de reuniones con representantes de la Cámara Empresarial de Maldonado y de las gremiales que conforman la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (CRECE), así como con representantes del Plenario Departamental del PIT-CNT. Según explicó Vallcorba “la ocasión sirvió para aclarar un conjunto de inexactitudes, informaciones incorrectas y apreciaciones infundadas que han circulado que no se responden a la realidad, tanto de los costos que los comercios tienen por aceptar medios electrónicos, como también los plazos, como la obligatoriedad o no de aceptar estos medios de pago”. Salvo las estaciones de servicio en horario nocturno, no hay obligatoriedad de aceptar tarjetas para los comercios, dijo el jerarca. Vallcorba repasó el proceso de reducción de los aranceles máximos cobrados a los comercios, que en el caso de los pagos con tarjeta de débito pasaron del orden de 7% en el año 2011 “al actual 2% en el caso de los pequeños comercios”. Desmintiendo que sean los más caros de la región, como mencionó que se ha reiterado en medios de prensa. Según el coordinador del MEC solo tienen aranceles menores “Argentina y Chile, que están en el orden del 1,5%. Y cabe recordar que hay un cronograma a futuro de rebaja de aranceles del tarjetas de débito que nos van a llevar en el corto plazo, y a medida que aumente el uso de tarjetas, al 1,5%”. “El creciente uso de pago con medios electrónicos es una tendencia mundial”, según explicó, afirmando que la política estatal lleva a que la brecha entre el pequeño y el gran comercio no se agrande.

Medidas empresariales

Hablando específicamente de los inconvenientes generados con las estaciones de servicio, Vallcorba explicó que no tenía que ver con la Ley de Inclusión Financiera sino que era del vínculo de los estacioneros con Ancap, aunque destacó que su llegada a Maldonado sirvió para tener un contacto directo con los empresarios y generar una agenda de trabajo conjunta de futuro. Al respecto del “apagón financiero” propuesto por las Cámaras Empresariales y de la posibilidad de un Referéndum, el jerarca lo descartó asegurando que los plazos han vencido para usar ese instrumento. “Hay que tener claro cuales son los problemas que se generan por la Inclusión Financiera y cuales pueden generarse por ejemplo por visiones de tipo político”, dijo el jerarca. Enfatizando que ninguna de las preocupaciones que los empresarios manifiestan se resolverían eliminando la Ley de Inclusión Financiera. En otro orden, Vallcorba detalló el conjunto de instrumentos e incentivos desplegados para facilitar la aceptación de medios de pago electrónicos que se encuentran a disposición de los pequeños y medianos comercios, entre los que se destacan la reducción y eliminación de las retenciones de IVA, la reducción del valor del arrendamiento de las terminales POS y los subsidios para el arrendamiento de dichas terminales y las cuentas gratuitas para las empresas de reducida dimensión económica. comercios están obligados a aceptar medios de pago electrónicos. Se acordó conformar un grupo en Maldonado para continuar trabajando en mejorar las condiciones de inclusión de los pequeños comercios, de modo de contemplar aquellos aspectos que se vinculan con la política de inclusión financiera.

Beneficios a trabajadores

El objetivo trazado es permitir el acceso universal de todos los trabajadores a un conjunto básico de servicios financieros. la ley permite que todos puedan tener hoy una cuenta bancaria o un instrumento de dinero electrónico, sin exigencias de saldos mínimos, sin ningún tipo de costos por mantenimiento, además de otros servicios básicos gratuitos como la posibilidad de realizar hasta ocho transferencias interbancarias por mes gratuitas. Reunido con la delegación del PIT-CNT, el equipo de Economía y Finanzas se intercambió acerca de la etapa que se inicia el próximo 1º de mayo, cuando entre a regir el pago de remuneraciones a través de cuentas bancarias e instrumentos de dinero electrónico. Por parte del equipo del MEF se realizaron algunas aclaraciones, como por ejemplo que los empleadores deben pagar a sus trabajadores en la misma fecha, independientemente de la institución en la que hayan elegido cobrar. Se aludió a que haciendo uso de las tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico, los trabajadores pueden acceder a la rebaja de 4 puntos de IVA, un mecanismo de devolución de impuestos transparente, que asegura que la rebaja sea efectivamente apropiada por el trabajador. Luego de intercambiar acerca de los fundamentos y los progresos que supone para el sistema económico en su conjunto el proceso de Inclusión Financiera, se comentaron las recientes modificaciones que flexibilizaron el pago a través de medios electrónicos en las localidades de menos de 2.000 habitantes, incluido los trabajadores rurales, así como en el caso de los trabajadores del servicio doméstico.