A De Los Santos los dichos de Darío Pérez le parecen “guionados” por la oposición

Cabildo encendió la mecha y la 738 contestó

Una semana de dichos y contradichos en la interna del Fa de Maldonado, donde a partir de declaraciones del edil Andrés De León sobre cual fue la influencia de Wilson Sanabria y su grupo en la definición de la elección de 2005, donde De Los Santos fue electo Intendente, desató la ira en la interna del FA. “La derecha decidió con quien perder en Maldonado” fue una de las manifestaciones del edil, referente de Cabildo al asegurar que el sector colorado del fallecido Wilson Sanabria aportó su trabajo para inclinar la balanza hacia De Los Santos.

Un par de días después y lejos de aplacar las aguas, el máximo referente de Cabildo 1813, el Diputado Dr. Darío Pérez transitó por el mismo camino de su “escudero” e incluso mencionó que el mismo con sus ojos vio como referentes colorados aparecieron en los comités del ahora diputado De Los Santos haciendo campaña en la recta final de la elección.

Evidenciando que nuevamente las diferencias son notorias entre ambos pero ahora sin ocultarlas en lo más mínimo, Oscar De Los Santos, el pasado miércoles hizo pública una carta que tituló, “El Guión de la Oposición”. En ella habla de la coyuntura actual del departamento y afirma que justo ahora, “el Diputado Darío Pérez, no ha encontrado mejor forma de preocuparse por el tendal de afectados (Cambio Nelson), con investigaciones judiciales, con resultados inciertos sobre lavado de dinero entre otros, que volver a hablar de las elecciones “perdidas” en 2005”. Agrega que “cuando se habla de una “corrida” de votos hacia “un candidato” y se pregunta para donde fueron los votos de Sanabria si no fueron para el partido Nacional, antes de “sacar conclusiones” “conjeturas”, “hipótesis” y “datos que me pasaron” deberían recurrir a la información pública de la Corte Electoral, y confirmar con la documentación existente que efectivamente esos votos, si fueron para el PN”, sentenció De Los Santos. Agrega que el Diputado Darío Pérez saca “conjeturas”, “donde nada, ni nadie, pueden demostrar tan miserables afirmaciones, y menos explicar, que los votos de Sanabria y Cardozo en el 2005, no hayan ido al caudal de Antía, como ocurrió también en mayo de 2015”. “En este contexto, escucho con bronca estas maniobras, que llevan a la confusión generalizada, colaborando con la desinformación, buscando desenfocar la realidad, destilando odio, rencor y oportunismo, favoreciendo a quienes deben rendir cuentas ante la Justicia”. Para de Los Santos, el diputado Pérez, aún hoy, “sigue lamentando sus derrotas personales. Lejos está de la visión colectiva de la fuerza política que representamos; se ha convertido en el mejor actor que un guionista de la oposición pudiera imaginar; a menos que este guión sea escrito en conjunto”. La mencionada misiva pide que en la noche de hoy, cuando Antía concurra a la Junta, Cabildo 1813 “ponga en la interpelación la misma energía para defender a los sectores populares contra las políticas antipopulares de Antía, que la que pone para atacarnos en forma permanente”.