Unanimidad para autorizar a la IDM venta de padrones municipales para financiar construcción de viviendas

Polémicas “picantes” en la votación de la Junta

La aprobación por unanimidad en la Junta Departamental para autorizar que la Intendencia venda padrones que generen los recursos para la construcción de diversos planes de viviendas no pasó sin algunos “picantes cruces”. Uno de ellos fue el generado entre el edil del Frente Amplio Fermín De Los Santos y el nacionalista y además Presidente de la Junta Departamental, Rodrigo Blas. Encendió “la mecha” De Los santos al indicar que “es grato ver como estamos los tres partidos con representación en la Junta Departamental en una misma línea hacia la herramienta, a pesar que en el período pasado el grupo del presidente de la Junta era una férreo opositor a esta herramienta, reiterando una y otra vez que estábamos vendiendo las joyas de la abuela”.

El edil también habló de las tasaciones de las tierras, las cuales dijo, “muestran una baja de precio muy acentuada, argumentando en muchos casos una baja de precios en la tierra y en las propiedades. Sin embargo hay trabajadores del sector inmobiliario a los que consulte quienes sostienen que las bajas eran mínimas. Que hay propiedades que se han mantenido sin comercializar pero los precios no descienden”. Luego de citar algunos ejemplos, el curul frenteamplista enfatizó que hay una variable constante a la baja en todas las cotizaciones, esgrimiendo cuestiones de mercado, que le “resulta inexplicable”. Sin dejar espacio para dudas y al sentirse aludido, el propio Presidente de la Junta Departamental, edil Rodrigo Blas explicó que cree en el fideicomiso pero no en vender las tierras que son de todos indiscriminadamente para una determinada época sin analizar porque están ahí o porque son públicas. “No es vender porque son mías; es vender porque son improductivas, porque no tienen un sentido urbanístico que pueda favorecer al barrio en el que están, eso lo mantenía años atrás y lo mantengo hoy, pero ojalá hubiesen otras posibilidades económicas con las cuales alimentar el fideicomiso, ojalá hubiese una respuesta del gobierno nacional que hiciera innecesario que se haga un fideicomiso para hacer viviendas, pero no la hay”. El curul nacionalista le espetó a su colega frenteamplista que del período anterior quedaron deudas comprometidas, con un fideicomiso que hoy se reconstruye. “Como hombre de gobierno, responsable, cambio el voto pero no porque sea mi partido sino porque no tengo más remedio, no me dejaron otra, no solo vendieron parte de las joyas de la abuela, sino que gastaron la alcancía de la abuela”, sentenció Blas. Admitió además en el plenario, que se trata de “una situación desesperada, voto porque no tengo mas remedio, voto porque su gobierno nos dejó un agujero que hay que tapar y responsabilidades que hay que hacer. Sigo diciendo que falta cabeza para buscar soluciones, pero voto porque hay que llevar el gobierno adelante y tapar los agujeros que nos dejaron”.

900 viviendas

El Director de Vivienda de la IDM confirmó en entrevista realizada en Fm Gente que con la aprobación de la Junta se abrió la posibilidad de vender más de 30 padrones, por un monto total estimado en unos 14 millones de dólares y que redundará en la construcción de unas 900 viviendas en el departamento. El jerarca informó también que en un predio al Norte de Cerro Pelado, que la administración había dispuesto para el realojo de asentamientos, va a fraccionarse en terrenos de 300 metros y se va a poner a la venta a un precio muy accesible para el mercado. También agregó Lussich que en acuerdo con el Ministerio de Vivienda, se buscará fraccionar predios para distintas cooperativas que ya han adelantado sus trámites. Según el jerarca además del proyecto al Norte de Cerro Pelado, donde se pondrán a la venta 500 lotes, se van a construir 12 viviendas en Piriápolis, 44 viviendas en el barrio 14 de Febrero, 24 en Cerro Pelado, 108 a los fondos del Complejo Urbaneste, 50 viviendas para El Placer, 64 en Cañada Aparicio y programas de cooperativas en San Carlos y en Piriápolis, alcanzando un número de 900 soluciones habitacionales.