La Clave “arañó” el primer lugar del carnaval

Finalmente y luego de una noche de fallos en la que La Clave esperó rodeada de toda su gente el resultado final, la murga carolina se quedó con un segundo lugar (mejor ubicación histórica) con una mínima diferencia debajo de la ganadora, Don Timoteo. Un año muy especial de la murga carolina donde no solamente se ganó el respeto de todo el departamento sino también fundamentalmente del público capitalino que la catapultó entre la gente como la gran ganadora del carnaval. En definitiva ganó Don Timoteo con 1479 puntos, se ubicó La Clave segunda con 1471 puntos, mientras que las siguieron La Gran Muñeca con 1438 puntos, Patos Cabreros con 1405 puntos y La Trasnochada quinta con 1368 puntos.

Destacada por todos lados

La actuación de la murga carolina no solamente se destacó por su labor grupal, también en forma particular se consagró participando en muchas nominaciones, que no hacen más que resaltar el excelente año 2017. Las nominaciones en las ternas que obtuvo la murga fueron: Batería de Murga, Mejor coro de Murga; Mejor Letrista de Murga (Martín Sosa, Christian Ibarzabal y Gerardo Dorado); Mejor puesta en escena de murgas (Martín Sosa); Mejor escenografía de carnaval (Martín Sosa, Ana Laura de León, Luis Urban, Alejandro García, Gastón Nuñez y Equipo de La Clave.); Mejor Vestuario de Murgas (Ana Laura de León); Mejor saludo de murga; Mejor cuplé (Homenaje a San Carlos); Mejor director escénico de murgas (Alvaro “Pato” Gonzalez); Mejor Letrista del Carnaval (Martín Sosa, Christian Ibarzabal y Gerardo Dorado); Figura de murgas (Martín Sosa).