Formativas de Liga Mayor: Serie A comienza el 18 de marzo y la B el 23 de abril

Están confirmadas las fechas de inicio de los campeonatos de Sub 14, Sub 15 y Sub 17 de formativas de Liga Mayor. La Serie A la integran Atlético, Ituzaingó, Colón, Defensor , Charrúas, Libertad, San Carlos, Alianza 5, Artigas Juniors y River Plate; mientras que la Serie B estará integrada por Central Molino, Barrio Rivera 33, Barrio Perlita, San Lorenzo, Punta Ballena, Kennedy, Neptuno, Punta del Este, Peñarol San Carlos, Hipódromo El Peñasco (únicamente compite en Sub 14), San Martin (únicamente compite en Sub 14), Gardel y Peñarol Fernandino, esta última una nueva institución que se suma a partir del 2017.

En reunión del consejo único juvenil de Liga Mayor de Maldonado se determinó que para el 2017 los campeonatos de las tres categorías se disputen al unísono y con series idénticamente conformadas por lo que la general anual será la sumatoria de las tres categorías. Otra de las novedades para el 2017 es que en los escenarios donde se disputen partidos de formativas se cobrará a los espectadores un bono colaboración de 20 pesos uruguayos. Los horarios de los partidos serán a la hora 9:00 la categoría Sub 15, 11:00 horas en Sub 17 y a tercera hora jugará Sub 14, aunque los días y horarios podrían ser cambiados en común acuerdo entre los clubes. Los torneos darán comienzo el día 18 de marzo en Serie A y el 23 de abril en Serie B. Para los equipos de Serie A el periodo de pases finaliza hoy, viernes 3 a la hora 21:00, mientras que en serie B vence el viernes 7 de Abril a la hora 21:00.

Forma de disputa

Torneo Apertura y Clausura, se proclamara campeón de la temporada en categoría Sub 14, Sub 15 o Sub 17 el equipo que:

a) ganare el torneo Apertura y Clausura

b) en caso que el ganador de ambos torneos fuera diferente, el titulo de campeón se definirá en la disputa de un partido en cancha neutral

c) de la regularidad. En caso que por sumatoria de puntos, torneo Apertura y Clausura hubiere un equipo que no sea el ganador del torneo Apertura o Clausura. Se definirá el campeón, eliminándose entre sí (campeón de Apertura y Clausura) y adquiriendo el ganador de este encuentro el derecho a disputar el partido definitorio con el equipo de la regularidad.

d) en caso que el equipo de la regularidad fuera ganador del torneo Apertura o Clausura, será el campeón del año en su categoría

Ascensos y descensos

El campeón y vice campeón de la serie B (sumatoria de puntos Sub 14, Sub 15 y Sub 17) lograran el ascenso a la serie A para el 2018. Descenderán a la serie B los equipos que estén ubicados en el 9º y 10º lugar de la General de serie A. En caso de empate en la primera posición se definirá de la siguiente manera:

a) si fueran dos los clubes involucrados se disputará un partido en cancha neutral o en una cancha que de común acuerdo fijen ambas instituciones, si finalizado el partido no hubiese un ganador se definirá por la ejecución de penales, sistema FIFA. b) si fueran tres los clubes involucrados, el que tenga mayor saldo de goles quedara libre eliminándose entre si y de acuerdo a lo prescripto en el inciso anterior los dos restantes, adquiriendo el ganador de este encuentro el derecho a disputar un partido definitorio con el equipo de mayor saldo de goles c) si fueran cuatro o mas los clubes que empaten en el primer lugar se irá a un sorteo y se formaran llaves eliminatorias hasta quedar los dos finalistas, para la definición de todas las llaves se aplicara el inciso a)