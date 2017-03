Continua la incertidumbre en el caso del cierre de Cambio Nelson

A pesar de haberlo anunciado Francisco Sanabria sigue sin retornar al país

Hoy todos parecen tener algún dato que para la población en general era desconocido, no obstante y sin el diario del lunes no muchos podían presumir que la situación financiera de Cambio Nelson podía derivar en una negativa sorpresa generada en el departamento y en todo el país.

El cierre, bajo la grifa de una “reorganización administrativa” y con anunciada reapertura para luego del feriado de carnaval de las once sucursales del mencionado cambio desató una tormenta en todos los órdenes. Todos hablaron, todos tuvieron la oportunidad de conocer algún dato y cada uno pudo verter en forma pública sus especulaciones y datos. En el caso de Semanario Realidad, y teniendo en cuenta las dificultades que nos generan cuando el cierre de edición origina una brecha en horas muy importante para estos casos para la semana anterior decidimos hacer una consulta lo más oficial posible y esperar algunos días para ver como se sucedían los hechos.

Un cruce de “wasap”

Cuando el rumor comenzó a ganar las redes sociales y aunque el cierre todavía no se conocía públicamente, nuestro semanario buscó averiguar en la fuente y nos contactamos por “wasap” con el propio Francisco Sanabria para pedirle su versión de los hechos. Ante nuestra consulta, el propietario de Cambio Nelson nos indicaba que “es tremendo el calvario que vivimos … no hay nada definitivo pero hemos entregado hasta el último bien para ayudar a los que más se puedan”. Francisco Sanabria también explicaba que no se iría del país, aunque pretendía estar en un lugar seguro hasta que determinadas instancias judiciales se cumplieran. Unas horas más tarde todo cambiaría. Primero se confirmó la salida del país del propietario de Cambio Nelson y luego la seguidilla de denuncias que se fueron acumulando, algunas públicas, otras en los corrillos y las más relevantes, aquellas que se hicieron en los estrados judiciales por la liberación de cheques sin fondos.

También por la red virtual de mensajes, el propio Francisco Sanabria decidió comunicarse el pasado domingo, afirmando que en pocas horas estaría regresando al país. En un audio difundido por la edición de domingo de Subrayado, el cambista y ex dirigente colorado afirmó que “a veces por cosas de la vida heredamos cuestiones que hacen que uno esté en lo que significa las formas, la documentación para ser claro. Pero a veces también quien está en la forma no es quien realmente hace las cosas. Puedo asegurar con pesar y con una angustia tremenda que nada de esto fue ni ideado ni planeado, sino que se intentó salvar algo que heredamos y que venía muy mal”.

Agregó además que “no han quedado ni quedarán bienes de nuestra familia que no estén a disposición de quienes deben de estar para cumplir lo que hay que hacer”, en una comunicación donde aseguró que estaba inmerso en una deuda muchos millones de dólares. En aquel audio, Francisco Sanabria volvió a insistir en que estaba cerca, “a menos de dos horas” y que regresaría al país en un tiempo cercano, aunque eso aun no ha pasado y además informaciones de varios medios aseguran que no estaría en la región y sí en Miami.

Repercusiones políticas

El 24 de febrero, la bancada de ediles del Batllismo Lista 100 del Partido Colorado manifestó en un comunicado público “su honda preocupación por la gravedad de los hechos acontecidos” y lamentó profundamente la actitud del mencionado ciudadano de “no afrontar personalmente las consecuencias de su actividad comercial”. Los batllistas pidieron además que la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política del Partido Colorado analice con profundidad los hechos ocurridos, las implicancias éticas de la situación, y su eventual expulsión de la colectividad, además de citar a los integrantes del Comité Ejecutivo Departamental para que este órgano sea citado en forma grave y urgente al efecto de tratar estos sucesos. Sin más trámite y luego que se informara que Sanabria había entregado renuncia a todos los órganos partidarios el propio Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado designó a la Escribana Sandra Pacheco como Secretaria General del Partido Colorado en Maldonado, mientras que Antonio Carbonaro fue nominado como Prosecretario. Esperado por varios aspectos, en varios ámbitos se hacía necesaria la entrega de opinión por parte del Diputado Germán Cardoso, hombre vinculado históricamente al riñón de la familia Sanabria. Entre sus primeros movimientos y por propia voluntad se presentó a disposición del juez y el fiscal competente, dejando de lado las prerrogativas vinculadas a su cargo de diputado, para poder colaborar en todo lo que pueda con la investigación que llevan adelante.

En la oportunidad, Cardoso explicó que no hubo ningún hecho que se vincule con la actividad política, con el Partido Colorado o con la actividad de Sanabria como su suplente ante la Cámara de Representantes, enfatizando que “todo lo ocurrido responde al desempeño de su labor en la actividad comercial privada”. “En la instancia narré al fiscal y juez que hace varios días, concretamente el viernes 17 de febrero -cuando todos los locales de Cambio Nelson estaban abiertos-, al enterarme que tenía problemas con la actividad vinculada con la red de cobranzas que funcionaba en su negocio, hablé con él y le pregunté sobre el alcance de esa situación. Me reconoció que tenía dificultades, ante lo cual entendí que, si iban a estar comprometidos particulares, terceras personas, que usaban esa red de cobranzas para realizar diversos pagos, lo mejor para desvincular de tal situación al Partido Colorado y a la representación ante la Cámara de Diputados, era que renunciara”, narró Cardoso al juez. Continuó diciendo que “Sanabria aceptó y me dijo que de inmediato iba a redactar las notas y me las haría llegar. Pasados los días, finalmente el 23 de febrero envió las cartas de renuncia que fueron presentadas tanto ante el Partido Colorado como la Cámara de Representantes. Transmití al fiscal y juez actuante mi especial interés -ante algunos dichos maliciosos- en precisarle que Sanabria se había contactado conmigo para decirme que hacía días que tenía las notas firmadas y que me las estaba enviando, sin estar requerido y cuando se encontraba en Uruguay. Asimismo, dejé en claro que es absolutamente falso que sea cuñado de Francisco Sanabria. Estoy casado en únicas nupcias con María Noel Ortiz –como todo Maldonado lo sabe- con quien tengo una hija de 11 años”, concluyó.

La repercusión también política, no solo atañe al Partido Colorado, pues al cierre de esta edición se confirmaba que la mesa política del Frente Amplio en su reunión ordinaria también trataría el tema, fundamentalmente por la preocupación que genera todas la masa de damnificados y de los trabajadores que vieron visiblemente complicada su fuente laboral.

Una atrás de otra

A medida que avanzan las horas, son innumerables las actuaciones y acontecimientos que se van generando y que son informados por todos los medios en un caso de repercusión nacional. Lo primero y ante la consulta de muchos usuarios, fue la aclaración de la cadena Red Pagos, que ante el cierre de un conjunto de locales que tenían el servicio de cobranzas y pagos en Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Rocha, La Paloma, Chuy, Colonia, Nueva Palmira y Fray Bentos, informó que todos los locales de la red poseen garantías por la operativa y en este caso en particular las mismas cubren la totalidad de la deuda generada. “Este acontecimiento no tuvo, ni tendrá, repercusión alguna sobre los pagos realizados en esos locales por nuestros clientes en los días previos al cierre. El producto de los pagos de servicios de cobranza y corresponsalía (UTE, OSE, ANTEL, Tarjetas de crédito, etc.) fue entregado en tiempo y forma a cada una de las instituciones. Referido a la cobertura con servicios en las localidades donde se cerraron estos locales, la misma se llevará a cabo por los otros puntos de atención de la red en la forma y en los horarios de atención habituales. En particular queremos comunicar que los pagos de pasividades de marzo se efectuarán en los locales más cercanos”, informó la mencionada a red de cobranzas.

En el ámbito financiero y como era de preverse el Banco Central del Uruguay suspendió las actividades de Camvirey SA (Cambio Nelson) por no haber informado sobre el cierre de dependencias con la antelación requerida por la normativa aplicable. Al mismo tiempo abundan las investigaciones en las que están involucrados personal de Interpol y de Crimen Organizado colaborando con el Dr. Marcelo Souto, al frente del caso. Por ahora solamente hay preguntas e incertidumbre, con respecto a la desaparición de Francisco Sanabria y de cual será su estrategia de futuro para intentar subsanar una situación que por su calibre alcanza a varios estamentos. Dentro de ellos basta con mencionar a los cerca de 90 empleados que quedaron sin trabajo, a quienes hacían negocios millonarios, a quienes aprovechaban la operativa de la casa cambiaria para la administración de empresas de mediano porte y también a simples trabajadores que depositaban sus ahorros en dicho lugar y que hoy ven todo en una nebulosa.

Si bien hay quienes apuestan a que estas horas en el exterior del empresario sean con el objetivo de clarificar ideas, para con sus asesores, de quienes tampoco se conocen muchos datos, encontrar los caminos de solución (ojalá sea así) a una situación que también golpea muy duro a la familia del propio Francisco Sanabria que ha quedado, acá, sumida en una gran incertidumbre y preocupación.