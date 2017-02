Minoristas aseguran que el “apagón” afectará al consumidor final

Conflicto entre empresas y tarjetas de crédito

Este martes se reunió la Comisión Directiva de la Unión de Comerciantes y se analizó la situación generada a partir del cobro de los porcentajes por parte de las tarjetas de crédito. En ese sentido se insiste, por parte de los minoristas, en que dichos montos son exagerados, pero no se apoya el denominado “apagón” del sistema por el cual varias cámaras empresariales están impulsando que no se acepten pagos con estas tarjetas en sus comercios.

Los comerciantes locales, nucleados en la Unión de Comerciantes, entienden que esta medida afectará negativamente en los consumidores finales, que muchas veces tienen como único recurso para hacer sus compras las tarjetas y no el efectivo. El Presidente de la Unión de Comerciantes, Daniel Pigola, sentenció que “es un problema más grave no cobrar con la tarjeta de crédito”. Agregó además que la medida “no le va a afectar a las tarjetas”, poniendo como prueba que “las estaciones de servicio no han cobrado con tarjeta en los últimos dos meses y nadie ha logrado que se baje un solo punto porcentual lo que se cobra por parte de tarjetas de crédito o débito”.