Intendencia denunciará penalmente a quienes difundieron que las aguas de la playa están contaminadas

Al circular por las redes sociales un comunicado supuestamente realizado por guardavidas de Maldonado sobre el mal estado del agua y fluorescencia de la misma, lo que podría originar ardor en los ojos, una sensación de visión borrosa, además de fiebre, diarrea y sarpullido, rápidamente autoridades municipales salieron a brindar una conferencia de prensa en la que se aclaró la situación y se despejaron dudas generadas además por audios que se hicieron virales y que señalaban que las emergencias de los centros asistenciales estaban saturadas por consultas de ésta índole.

Al cierre de esta edición el propio Antía aseguró que a raíz de comentarios en las redes sociales, realizados por un grupo de Guardavidas, se generó una alarma que no tiene ningún asidero y que atenta contra Maldonado, pues no existe ningún riesgo sanitario. El jerarca departamental insistió en que este grupo de Guardavidas, que están nucleados en la Agrupación de Guardavidas del departamento, “se extralimitó con apreciaciones personales que persiguen vaya a saber que fin”. En ese sentido mantuvo una reunión con los coordinadores, quienes le manifestaron que se trata de un pequeño grupo nucleados en dicha asociación, para los cuales el jefe comunal instruyó a la Dirección de Asuntos Legales, a presentar una denuncia por alarma pública, dado que se atenta contra el departamento en momentos en que están llegando miles de turistas.

La Directora de Medio Ambiente, Betty Molina, subrayó que no hay riesgo sanitario alguno y que el color rojizo del agua se debe al ingreso de agua dulce, fruto de las crecidas de los ríos Uruguay y Paraná, y la baja salinidad, así como también el ingreso de algas de color rojo que no representan dificultades para la salud de los bañistas. En tanto, la Directora de Salud de la comuna, Ana Medina, sostuvo que no hay ningún caso registrado en el 60% de las policlínicas municipales que atienden al 60% de los usuarios de Asse, así como también en los sanatorios privados no hay ninguna saturación, sino consultas aisladas.