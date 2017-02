Maldonado no pudo con la imbatibilidad del Ubilla

Quizás por lo visto en cancha, la victoria de Maldonado en el Campus por aquel gol en las postrimerías del partido de Jorge Recarey no se podría decir que fue un premio exagerado para la alba pero sí fue un duro castigo para el buen equipo de Cerro Largo. Con ventaja de resultado, con el objetivo de haber terminado el invicto de los melenses viajó el equipo de Ahlers a buscar la clasificación a un suelo siempre complicado. Y lo fue.

Maldonado volvió a jugar un partido de control de mucha dinámica tratando de maniatar a Cerro Largo y a sus buenos volantes. El cerrojo propuesto por Maldonado no pudo sostener las cargas del local, que venía sin perder puntos en su escenario y terminó metiendo presión sobre el final. Ahí llegaron los goles de Pablo Silvera a los 26 e Ignacio Cáceres a los 35, para poner cifras definitivas al encuentro.

El equipo de Jorge Neves se ganó así la diferencia necesaria ante un equipo de Maldonado que terminó con nueve hombres por las expulsiones de Jorge Nerón y Guido Crespo. Por el otro lado y ante Rocha, Canelones se metió en la final donde Maldonado luchó para estar pero no podrá porque no pudo sostener desde la defensa, una diferencia que exigua del partido de ida. El final del año 2017 para un equipo con altos y bajos, que preocupó en el arranque, que ilusionó después y que finalmente termina cayendo ante un buen rival y sin ser sorpresa para nadie, porque luego del partido de ida, se preveía que jugar de visita en Melo no sería un paso fácil.

Los juveniles dieron la cara

La juvenil corrió la misma suerte que la mayor, en un viaje largo y “tortuoso” pues el objetivo no se cumplió. En Maldonado Cerro Largo había mostrado sus armas, incluso con inicio triunfal en el partido ante la alba por el gol de Rodrigo Ibáñez. Sin embargo, acá el equipo de Urrutia pudo cambiar el viento de dirección por los goles de Mauricio Ballesta y de Mauricio Píriz cuando al partido le queda un suspiro. La presentación en el Campus fue una clara muestra que la revancha sería complicada y lo fue. El local muy rápido marcó la cancha y sacó dos goles de ventaja por los tantos de Ignacio Acevedo. Igualmente a la salida de una falta desde el vértice del área Mauricio Ballesta logró el descuento que en ese momento ponía la serie en el camino de los penales.

Todo pasó muy rápido, y Maldonado se fue al descanso nuevamente complicado por un nuevo gol de Cerro Largo convertido por Rodrigo Ibáñez, además de una expulsión que fue complicando todo. En el complemento, maldonado quedó con nueve pero con mucha energía fue al frente incluso contando con la posibilidad de un penal que en definitiva no pudo ser gol por una buena intervención del arquero Enzo Rodríguez. El tres a uno sentenció la serie y selló las expectativas de una selección de Maldonado que había ilusionado a propios y extraños pero que terminó quedando por el camino ante un rival que también mostró sobradas credenciales para ser finalista.