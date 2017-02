Kechichián: “Me hubiera gustado escuchar a los gastronómicos y a los hoteleros”

Reunión de balance de Camtur dejó una muestra de enojo de la Ministra de Turismo con algunos operadores que “les va bien” y no hablan

Aumentó un 20% el ingreso de turistas en enero de 2017 en comparación con enero del año pasado

Empresarios, autoridades departamentales y referentes de cámaras de todo el país se dieron cita en Punta del Este en lo que fue la primera reunión de balance del 2017 de la Cámara Uruguaya de Turismo. En el encuentro la Ministra de Turismo Liliam Kechichián dio cifras que según ella, redondean un verano récord en materia turística en el Uruguay, afirmando que hubo un aumento considerable en el consumo de cada turista como en gastos totales.

Lo que quedó claro es que la Ministra esperaba comentarios más auspiciosos de los operadores y se quedó con ganas de escuchas a algunos sectores que alzan la voz cuando les va mal pero aparentemente no se manifiestan cuando la mano viene bien. “A mí me parece que, para hacer una evaluación, hay que hacerla completa. No escuché a los gastronómicos, a la hotelería y me hubiera gustado escucharlos. Tampoco escuché que el renunciamiento fiscal que hace el Estado y todos los uruguayos, que es de cerca de 23 millones de dólares, por devolución de IVA, estuviera valorado como creo que hay que valorarlo”, indicó la secretaria de Estado.

También la Ministra hizo referencia en conferencia de prensa a la dura puja que se está dando entre el comercio las tarjetas de crédito. “Uruguay ha ido bajando los aranceles, que eran bastante más altos. Llegaban casi al 7% y hoy están en 4,5%”. Agregó Kechichián que “es un tema que hay que seguir analizando, buscando lo equilibrios. Que las tarjetas estén, que los bancos se queden en Uruguay y hoy precisamos de todos”. La Ministra destacó la apuesta en promoción de su cartera, superior a los 4 millones de dólares y también opinó sobre el pedido de los empresarios del turismo para que su cartera cuente con un mayor presupuesto. “El Estado ha venido dando respuestas, en 2005, Uruguay tenía 2 millones de dólares para promoción y hoy tiene 10. Precisamos más, pero ha habido desde el Ministerio de Economía una gran sensibilidad con esta actividad”. Entre los datos que se destacaron en el encuentro se saludó con buenos ojos la mejora en algunos aspectos referidos a la conectividad, recordando que Punta del Este tiene vuelos directos de Córdoba, Rosario, San Pablo, Rio, Asunción y será otro avance la confirmación de la representante de Avianca en Uruguay que el 15 de mayo comienzan los vuelos diarios Bogotá – Montevideo.

Asegurando que también en carnaval el movimiento será muy bueno, Kechichián se manifestó en cuanto al enojo de operadores que ven como se cancelan reservas por pronósticos del tiempo negativos que luego no se cumplen. “Yo no sé si se equivocaron este fin de semana. Porque no llovió en Montevideo y en el Este, pero llovió de una manera brutal en Paysandú y en el norte del país. Yo no sé si son erróneos, pero sí hay que manejarlos con mucho cuidado por lo que significan de disuasión para alguien que está planeando salir un fin de semana y, producto de un pronóstico, no sale. Lo que no se puede es no pronosticar. Eso sería una omisión bastante importante”.

Operadores quieren más

“Enero fue muy interesante respecto al número de visitantes, febrero está medio complicado, pero vamos a esperar la evaluación allá por abril, en Piriápolis, cuando pase la Semana Santa”, anunció el contador Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR). Reseñando todas las posturas empresariales expuestas en la evaluación, Martínez admitió que hay temas que “siguen pegando, como la Ley del Corredor Inmobiliario. Este es un sector muy castigado este año. El de las tarjetas de crédito, que es algo reiterativo, pero hay que ponerlo en foco para atacarlo. Las plataformas digitales y cómo combatir esa cierta informalidad que estamos teniendo en muchos sectores”. Para el operador del balneario de las sierras, es muy importante que el turismo sea política de Estado. “Es el principal generador de divisas para el país, con una incidencia muy alta en el Producto Bruto Interno y como gran generador de mano de obra. Es el primer sector en el ranking del BPS”. Con estos argumentos, afirmó que el Ministerio de Turismo debería tener una mayor asignación presupuestal. “Tenemos que tener claro que el turismo es una locomotora del país. En un momento en que hay una desaceleración del crecimiento, el turismo es el que está llevando el país adelante. Y tenemos que ser considerados y tratados como tales, para lograr los objetivos que nos hemos propuesto”, agregó. Explicó que buscarán una reunión con el Ministro de Economía fundamentalmente para plantear la situación de los inmobiliarios y también se refirió al problema generado y las pérdidas que originan pronósticos del tiempo desacertados. “Los pronósticos del tiempo a veces se dicen muy livianamente pero afectan tanto, cancelaron reservas en Rocha, Maldonado, nadie pide que nos pronostiquen el tiempo a diez o quince días, basta con que digan que pasa mañana y a veces tampoco se acierta”.

Datos de un balance positivo

566.430 visitantes en enero (20,2% + que en 2016)

499 millones de dólares de ingreso (45,7% + que en 2016)

3.328.450 turistas (12,3 % + que en 2015)

$U 670.000.000 en devolución de IVA

U$S 294.909.109 en Punta del Este

U$S 60.390.584 en Rocha.

U$S 54.649.084 en Montevideo

U$S 25.575.110 en Costa de Oro

U$S 1.825 diarios dejó en promedio cada turista paraguayo (los que + gastan).