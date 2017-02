Hernández pidió que la interna del FA realice “pactos de no agresión, respetarse y primar el interés colectivo sobre los intereses particulares”

Aniversario con claros mensajes para buscar “curar heridas” en la interna del FA

En la preparación de los festejos en Maldonado del 46 aniversario del Frente Amplio se habían generado algunos corto circuitos en la interna del partido de izquierda fundamentalmente ocasionados por la molestia de algunos por la supuesta postulación de la Presidente de la Mesa Política a la Intendencia de maldonado en las próximas elecciones. Algunos dichos incluso habrían generado una gran desazón en el ánimo de la propia Hernández a la cual se la esperaba en el discurso del pasado sábado. En una noche con clima inestable unas 150 personas desafiaron el clima y se arrimaron al humo del medio tanque en la sede de Maldonado del FA para escuchar a la única oradora de la noche y homenajear además a “viejas frenteamplistas” presentes y que han marcado el camino en muchos sentidos. “Tenemos que curar las heridas que muchas veces nos hacemos nosotros mismos”, sentenció Hernández a poco de iniciar su discurso caminando frente a una nutrida platea. Fue un pedido y una advertencia, pues agregó que “si perdemos el gobierno nacional, perderemos los derechos tan o más rápido de lo que los hemos perdido en Maldonado”. En el ámbito nacional enumeró algunos logros, como el descenso de índices de pobreza, disminución de la mortalidad infantil, la prioridad por la infancia, aumento de cobertura en la salud, “eso le molesta al que tuvo cubierta siempre su salud porque se demora más porque hay mas uruguayos con cobertura”, agregó. Sumó que hay avances en la relación laboral, generando reglas claras y profundizando los avances en la cultura de la negociación. Mencionó el aumento de matriculas educativas que genera problemas locativos porque hay mas jóvenes estudiando, avances en acceso a la vivienda, cambio de la matriz energética, incuso advirtiendo que “gracias a la administración del FA la crisis del 2008 la pasamos de costado”.

Alerta política

En el discurso de la Escribana Susana Hernández se destacó el llamado de alerta; “qué pasa si perdemos todo eso, porque muchos cuando nos enojamos nos olvidamos de los logros” dijo. “Cuando arriesgamos y no fortalecemos a nuestro Frente Amplio, vamos a tener la experiencia que está viviendo Maldonado; donde perdimos el gobierno departamental, veremos después cómo, y qué paso, pero les digo algo, a un año de no estar en el gobierno de Maldonado, se suspendió el retorno por mayor valor, se aumentó el valor del boleto, la forma de traslado de nuestros trabajadores, en forma muy superior al índice de IPC; se aumentó el mínimo de la contribución inmobiliaria; el impuesto general municipal; el valor mínimo del alumbrado público, aun cuando nuestra dirección de Obras de nuestra intendencia cambió todo el alumbrado para ahorrar millones de pesos en energía eléctrica, aumentó el mínimo de la tasa de pavimento; el impuesto al baldío, sin distinción si están o no en proceso de construcción; aumentó la cantidad del gasto sin saber en qué se gasta; los cargos de confianza, se rompió la carrera funcional, es a dedo que se avanza; se desconoce el rol de la Junta Departamental, el pedido de informes. Se desconoce que nuestros ediles puedan pedir y tener derecho al acceso a la información pública, y esto es la alerta, es la luz de alerta, la luz roja: cuidemos a nuestro gobierno nacional aunque estemos enojados, cuidemos a nuestra fuerza política, subrayemos errores, reconozcamos avances, mucho falta”, reseñó Hernández. Según la presidente de la Mesa Política, “la derecha gobierna para unos pocos que tienen mucho y el Frente gobierna para todo pero fortalece a muchos que tienen poco”. Luego de mencionar esto convocó a “realizar pactos de no agresión, a respetarnos, a primar el interés colectivo sobre los intereses particulares, generamos espacios de discusión y de búsqueda de consensos”. Arengó Hernández que se podrá “discutir, podemos pelearnos, podemos sentirnos dolidos, pero el FA es la única fuerza política que piensa en los demás, que no piensa en los amigos, que no piensa en sus propios hijos, por eso estamos orgullosos y sabemos la responsabilidad que tenemos”, concluyó.

Prioridad a la actividad nacional

El diputado Oscar de los Santos, dijo que la interna debe asegurar la gobernabilidad y recordó lo que había dicho la presidenta del FA unos minutos antes. “Nos auto convoca a construir espacios colectivos en función de un proceso que será complejo de un mundo convulsionado, donde la izquierda no debe omitir los debates pero debe darlos con seriedad”. De Los Santos se mostró sorprendido por la molestia de algunos sectores en que se mencione que Susana Hernández puede ser una buena pre candidata a la Intendencia, asegurando que es una verdadera “figura de recambio capaz de aglutinar al Frente Amplio y a otros sectores, y creo que la apuesta de aquellos que tenemos unos cuantos años más de militancia, es pensar ya en ese recambio generacional, y creo que ella es parte de un equipo grande de gente de recambio”. Reconoció De Los Santos que hoy piensa mucho más en la realidad del partido a nivel nacional que en su posible regreso al quinto piso de la Intendencia. ““Yo lo que he dicho es que si Susana asumiera, y las condiciones favorecieran, creo que el Frente Amplio necesita renovaciones de las figuras, estamos dispuestos a respaldar esa candidatura en el marco de un proceso de una interna”, agregando que “si hubiera obstrucción de la gente, lo revisaremos; yo voy a trabajar con ese sentido, voy a respaldar el rol de presidente del Frente Amplio, y en momento indicado trabajaré para que sea una pre candidata a la intendencia”. Sobre su situación personal aseguró que cuando un año antes de finalizar su mandato renunció, dijo que le gustaría volver, “posteriormente me dediqué a organizar el Frente Amplio. Hoy, es una etapa en la que tengo que trabajar más por el FA que es lo que he hecho en este tiempo”.

“Hay un problema político arriba de la mesa”

Quienes aparentemente estuvieron en el centro de la discusión fueron dirigentes de Cabildo 1813 y por eso la palabra de Fernando Franco resultaba importante ante la ausencia en el evento del máximo referente, el Dr. Darío Pérez. “Fue un problema político arriba de la mesa, el cual tenemos que conversarlo; en ningún momento está en cuestión acá la legitimidad de la compañera Susana Hernández como presidente del Frente Amplio, pues fue quien ganó las elecciones”. Agregó que dicha dirigente debe representar a todos los frenteamplistas, pero “quizás como una expresión de buena voluntad o con la intención de marcar un camino, el compañero De los Santos la propone como candidata y no es cualquiera, De los Santos, es un referente nacional del Frente Amplio”. “Entonces, si en esos términos vamos a ir de aquí en adelante, tenemos que conversarlo, no se trata ni de pelearnos, ni de enfrentarnos, ni de darle un vuelo que la situación no tiene; es algo sencillo, tenemos que sentarnos como fuerza política, y definir si la compañera va a ser candidata, hay que ponerlo arriba de la mesa y decirlo”, sentenció Fernando Franco, no obstante ello, “no la inhibe de ser la presidente del Frente Amplio, electa por todos los frenteamplistas, pero tenemos que saber en qué terreno estamos jugando”.