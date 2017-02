Así despidió públicamente su mamá a Agustín Cal

“Un día la vida me preparó para poder gestar. La vida hizo una máquina perfecta para alimentarlo adentro de mi y que 9 meses después naciera un bebé, mi cachorro lo llame, mi “bicho de luz que ilumina mi camino”… Lucas Agustín Cal Benquet, nació un 12 de junio de 2004 después de muchos gritos y 25 horas de trabajo de parto, salió por cesárea con 4.340 kg. Hermoso bebe deseado y amado. Lo ayudamos a crecer con amor, con valores, siempre tratando de hacer lo mejor para él, cuidándolo, protegiéndolo, enseñándole, mostrándole, brindándole, disfrutándonos mutuamente, descubriendo juntos, mirando cómo era feliz! Apoyando y destacando lo que ya estaba en él, su luz propia. Noviembre 22 de 2012 el cáncer apareció, cáncer de cerebro. 8 cirugías, 2 radioterapias, 1 gamma knife, muchísimas quimioterapias, cientos de resonancias, citas medicas en varios países, juicio por medicación, eventos a beneficio, yoga, reiki, meditación, registros, cartas, yuyos, plantas, piedras, preparados, aguas benditas, sanaciones religiosas, gotas, graviola, noni, uña de gato, ganoderma, vitaminas, dietas alcalinas, vegano, vegetariano, aceite de cannabis, veneno de escorpión y tantas cosas más.

Creímos, hicimos y dejamos hacer, inventamos, buscamos, nos arriesgamos, probamos, fuimos aventureros, vivimos! “locos” con fe en lograr tenerlo bien y feliz, en que no se fuera, en sentir su mano tibia y ese “te amo ma” para siempre y que nos iríamos nosotros, los padres primero por ser “la ley” de la vida. Pero la vida nos enseñó que no tiene “ley”.

Entendimos que nada dura para siempre y que hagas lo que hagas si ya es tu hora, no importa cuánto te esfuerces, cuanto desees, implores, quieras, busques, necesites, merezcas o entregues… si es tu hora lo es. El libro de la vida está escrito solo que nosotros no podemos leerlo o interpretarlo y hace que cada día sea una maravillosa aventura, un desafío, una bendición, un milagro.

La vida te regala todo, desde sentimientos, emociones y muchas cosas mas pero no todas sirven en situaciones extremas. En mi caso ayudó la entrega, la calma, el autocontrol, el silencio, la paciencia, el no pensar, la sonrisa y el amor, ese que nació con él… y así la vida me lo pidió de regreso, el sábado 28 de enero en mis brazos a las 18:10 pm. Alguien que no es mío pero me brindó la fortuna de tenerlo e intentar ser buena para él, mejor para otros y para mi. Fui afortunada de ser llamada “mamá” por un ser diferente, inmenso, especial, único y lleno de paz, tranquilidad y amor. Ese amor que Si es nuestro, ese que nos dejó vivir con sonrisas siempre hasta en los peores momentos! Vivir con pasión, entrega y paz. Ese amor que nos dejó disfrutar de ese abrazo de 4 que ya no tendremos físicamente, ese que extrañaremos por que se nos hizo parte, porque es mi mitad. Solo me resta decir, vuela hijo, vuela alto y sonríe que tus alas están listas. Mamá está orgullosa de ti. Gracias por elegirme y hacerme la mujer más afortunada del mundo.

Gracias por tomar mi parte bonita y sonreír a mi parte no tan bonita. Creo que es el único ser que puede decir “amo todo de ti, eres “perfecta”, “ma que lindas estas”. Nuestro tiempo juntos fue mi paraíso. Te disfruté como nadie, ese es mi tesoro, mi regalo eterno y mi paz. Intenté hacerte feliz con un abrazo, un mimo, un juego, un autito de cartón, un juego de conga, juguetes, manualidades, experiencias, masajes, viajes, sorpresas, bailes, películas, carcajadas, aventuras, charlas, anécdotas y mil cosas más y tu a mí con todo lo que me brindaste que fue muchísimo, más de lo que algún día imagine. Te dije todo esto y más a ti, en persona y una lágrima de amor salió como siempre. Guerrero incansable tu ganaste, porque viviste y amaste! Porque enseñaste. Gracias por hacerme sentir todo lo que me amabas y agradecías, siempre atento. Tu mirada de amor y orgullo por mi me hicieron hacer las paces con muchas cosas y entender que la vida me fue preparando, muchas veces con golpes, para ser esta mamá, tu mamá.

Eres parte de todos y estarás, vivirás en cada latido, en cada suspiro, en cada sonrisa, en cada buen gesto, en cada mirada de amor, en cada carcajada.. porque este amor si es nuestro y es eterno. Te voy a extrañar, tus charlas, tus mimos y miradas, tu piel suave y tibia, tu olor… mi cachorrito… Te amo y eso debo agradecerlo siempre aunque hoy duela tanto… pero el amor es nuestro, ese que nos unirá en un más allá”.