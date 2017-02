Antía: “Los que dieron manija hoy están bastante desilusionados”

Finalizado enero, mes de la máxima recaudación por tributos de la Intendencia Departamental, los datos oficiales marcan que la recaudación aumentó 13,94 % con respecto a igual período del año pasado.

Si bien las cifras no estaban cerradas en forma definitiva, y pueden aumentar, a valores constantes la recaudación de la Contribución Inmobiliaria se incrementó en el porcentaje mencionado, la Patente de Rodados un 0,93 % y Tributos varios 23,85 %. Según los datos manejados al 31 de enero de 2017, la recaudación total fue del 11,34 % por encima a la del año anterior. El director general de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Pereira, se mostró conforme y sostuvo que la ciudadanía respondió. En esa área dijo que hay conformidad en la población con los servicios que presta la IDM.

El propio Intendente Departamental reconoció que solamente un día hubo problemas con los sistemas de cobro, en momentos que el pasado viernes falló la fibra óptica, pero por el resto los números son altamente positivos. También dijo el Intendente Antía que “Maldonado es muy serio, tiene una conducta de respetar a los que cumplen con las fechas y pagan aprovechando importantes descuentos”, por ende no se extenderán los plazos que ya se cumplieron. “Tenemos que ser coherentes y parejitos, porque después la gente se acostumbra al no pago”, argumentando que no se realizarán cambios de fechas o extensiones con los mismo beneficios que se tenían al 31 de enero. Con el resultado positivo del cobro de tributos, Antía recordó la polémica generada con el FA indicando que “los que dieron manija hoy están bastante decepcionados con los resultados arriba de la mesa. Quizás eso les enseña que hay algunas cosas con las que no se pueden meter”.

Piriápolis es el lugar de Maldonado con más alta morosidad

La cifra llega al 45 por ciento. El intendente Enrique Antía calificó el cacerolazo convocado como manija política. El jefe comunal agregó que Maldonado y Punta del Este ayudan a financiar a Piriápolis donde hubo un ajuste en la costa de los mínimos. Invitó a comparar lo que paga cualquier balneario de Canelones con lo que paga Piriápolis.