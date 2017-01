XXII Muestra Nacional de Teatro de Punta del Este

La Muestra Nacional de Teatro de Punta del Este, en su vigésima segunda edición, tendrá lugar del 2 al 5 de febrero en la Sala del Cine y Teatro Cantegril de Punta del Este.

Los antecedentes revelan su trascendencia y posicionamiento como patrimonio cultural del balneario esteño, el país, y la región. Además, consiste en una herramienta para el fortalecimiento del trabajo desplegado por los elencos independientes locales.

Los padrinos de esta edición serán los músicos Cristina Fernández y Washington Carrasco, los cuales cerrarán la Muestra 2017 con la presentación de la obra Me llamo barro, aunque Miguel me llame. La programación ofrecerá destacadas obras de producción nacional: La pecera, de Eduardo Sarlós; Mi hijo sólo camina un poco más lento, del croata Ivor Martinic y dirigida por Gerardo Begérez; La fiera, de Mariano Tenconi Blanco; y Me llamo barro aunque Miguel me llame, dirigida por María Varela.

Entradas

Las entradas están a la venta en RED UTS – Red Pagos y Tienda Inglesa de todo el país. Costo: $ 350 en Platea Baja y $ 250 en Platea Alta. Comprando la entrada en cualquier punto de venta del país hasta el 1º de febrero inclusive, la Platea Baja cuesta $ 300. Abonos -acceso a las cuatro funciones y solamente en boletería del Teatro-: $ 1000. Descuentos para jubilados, pensionistas, socios de cooperativas auspiciantes, docentes de ANEP y socios del Club de Beneficios de El País (únicamente en Boletería).

Horario de Boletería: hasta el 1º de febrero inclusive, de 18:00 a 21:00 horas.

Días de la Muestra: de 17:00 a 22:00 horas. Por tickets: 098 87 91 87 / 4222 3242

Programa

Jueves 2: “La pecera” de Eduardo Sarlós

La realidad de los adultos mayores que luego de transcurrir gran parte de su vida son alojados en una casa de salud (o geriátrico) no ha variado en su esencia desde que Eduardo Sarlós escribió La Pecera en la década de los ochenta. Hemos visto proliferar estos sitios y siempre estamos conociendo historias que allí se suceden ; ya sea porque nos las cuentan o porque nos tocó (o nos toca) vivirlas de primera mano. ¿Por qué nos resulta interesante volver a poner en escena esta obra?. Si entendemos y aceptamos el viejo y trillado axioma de que el teatro debe ser un reflejo de la vida debemos aceptar que el destino inexorable que representa el fin de la vida y el irrefrenable paso del tiempo son temas comunes a todas las personas y es parte de la condición humana convivir con ellos. Pero la situación de la “tercera (o cuarta) edad” nos golpea siempre aunque no hayamos llegado a ella. Detrás de cada personaje que habita en esa pecera que el autor elige como metáfora existen individuos que no aparecen en escena pero que son responsables directos de la situación que les toca vivir a estos siete seres que transcurren sus días no teniendo más intereses que la propia convivencia y el temor a no dar el paso al “piso de arriba” en el que los días futuros seguro serán pocos y quizás vividos no de la mejor manera. La entrañable mirada que el autor tiene sobre sus criaturas transforma a La Pecera en una obra llena de encanto, misterio y sonrisas. Y hace que este “reflejo de la vida” se nos vuelva amigable a la vez de servir como vehículo para la reflexión sobre las decisiones que pudimos haber tomado o que estaremos por tomar o que quizás otros tomen sobre nosotros en algún momento. María, Rosa, Cata, Ilonka, Lucía, Franz y Lucas nos invitan a visitar su casa por un rato. Y quizás nos ayuden a cambiar algunas ideas que ronden nuestras cabezas. O ¿por qué no? a convencernos de las mismas. Dirección: Mario Ferreira. Escenografía: Gerardo Egea. Vestuario: Diego Aguirregara y Luces: Martin Blanchet. Música: Alfredo Leirós. Producción: Lourdes Moreno. 3 Nominaciones al premio Florencio como actriz en papel de reparto: Cristina Moran y Susana Groisman como actor en papel de reparto: Hugo Bardallo. Elenco: Cristina Morán Susana Groisman Silvia García Norma Salvo Susana Castro Hugo Bardallo Ricardo Couto.

Viernes 3: “Mi hijo sólo camina un poco más lento”

Una obra croata. Autor: Ivor Martinic. Traducción: Nikolina Zidek. Dirección: Gerardo Begérez Elenco: Alicia Alfonso, Cristian Amacoria, Solange Tenreiro, Anael Bazterrica, Soledad Frugone, Estefanía Acosta, Dardo Delgado, Rodolfo da Costa, Marcos Flack y Claudio Lachowicz Escenografía: Rodolfo da Costa. Vestuario: Soledad Capurro. Luces: Leonardo Hualde. Producción ejecutiva: Claudio Lachowicz. Fotografía y arte gráfico: Alejandro Persichetti. Selección musical: Gerardo Begérez. Prensa y difusión: Gabriela Judeikin. Ayudantía de dirección: Felisa Jezier. Producción: Teatro El Galpón. Con los sentimientos en primer plano, los actores escenifican la historia de Branko, un joven de 25 años que, desde su silla de ruedas intenta pasar inadvertido el día de su cumpleaños, generando un sinfín de reacciones por parte de su excéntrica familia que no acepta o niega su dificultad física. La obra transcurre en un día y ese día marca el paso de la negación a la aceptación. Premio Escena 2016 7 Nominaciones a los Premios Florencio Mejor Espectáculo, Mejor dirección, Mejor actriz,, Mejor actor, Mejor actriz de reparto, Mejor elenco, Mejor vestuario.- Premio Florencio 2016: Mejor actriz de reparto: Soledad Frugone Mejor elenco (compartido)

Sábado 4: “La Fiera”

Dramaturgia y Dirección: Mariano Tenconi Blanco Con: Mané Perez

En el medio del campo, en plena noche, una mujer comienza a asesinar hombres. Pero esta asesina no es sólo eso, es también una vengadora. Y es, también, una mujer tigre. Existe el mito del hombre tigre: quien baile sobre su cuero se convertirá en el animal. Existen también otras historias, historias que no son mitos. Historias de animales y de hombres. Historias de hombres que son animales. La fiera intenta fundar un territorio mítico. La historia de la mujer tigre no es más que eso, una leyenda. En guaraní, yaguareté significa La verdadera fiera. Escenografía: Oria Puppo. Vestuario: Paola Delgado. Iluminación: Matías Sendón. Coreografía y Movimientos: Josefina Gorostiza. Diseño Gráfico: Gabriel Jofré. Asistente de dirección en Uruguay: Agustín Urrutia. Asistente técnico en Uruguay: Sebastián Marrero y Nicolás Benavidez. Realización y escenográfica: Valeria Abuin. Asistente de producción en Argentina: Belén Chaud. Fotógrafo: Mauro Martella. Comunicación y prensa en Argentina: Carolina Castro. Canciones: Letras de Tenconi – Bartolone. Música de Alvarez-Shifres. Música original: Sonia Alvarez e Ian Shifres. Músicos en vivo: Ian Shifrescon y Ana Laura de León. Premio Florencio 2016 a mejor actriz de unipersonal Mané Pérez y nominación a mejor ambientación sonora. Coproducción entre Compañía Teatro Futuro (Argentina) y Medio Mundo Gestión Cultural (Uruguay). Dirección Musical: Ian Shifres. Producción General: Carolina Castro y Carolina Escajal.

Domingo 5: “Me llamo barro aunque Miguel me llame”.

Este trabajo sobre Miguel Hernández aborda las grandes líneas fundamentales de su vida, a través de sus propios textos, de escritos de sus conocidos, entre ellos Pablo Neruda, de anécdotas contadas por sus amigos y personajes contemporáneos a su época. La intención y el fin de realizar esta obra es que las nuevas generaciones puedan conocerlo y disfrutarlo como lo hicieron tantas generaciones pasadas. Su vida fue dura, agobiante, transitó por la miseria, la guerra, las injusticias, pero nunca cedió ni dio tregua a todos sus pesares, nunca dejó que las circunstancias vividas lo vencieran, a pesar de que su destino ya estaba marcado. Un poeta que no se doblegó ni fue compasivo con su época ni con su vida. España tuvo y tiene grandes dramaturgos, poetas, ensayistas, hombres y mujeres de letras, y un sinfín de personalidades que han dejado y seguirán dejando huellas no solo para nuestra cultura iberoamericana, van más allá del espacio y el tiempo. Este es uno de esos casos, por eso nos sentimos complacidos de poder hacer este espectáculo interdisciplinario, trabajando con textos, música y con un lenguaje corporal a cargo de reconocidos profesionales en sus respectivas disciplinas. Es un espectáculo donde lo visual, lo sonoro y lo rítmico tiene una relevancia fundamental para poder reflejar cabalmente a la persona y a la época que le toco vivir. DIRECCION: María Varela ACTRICES: Pelusa Vidal, Rosario Martínez, Etelvina Rodríguez ACTORES: Diego Rovira, Pablo Isasmendi, Manuel Caraballo. ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Pablo Grimoldi. MÚSICOS: Cristina Fernández y Whashington Carrasco. ESCENOGRAFÍA: Osvaldo Reyno. VESTUARIO: Soledad Capurro. LUCES: Martín Blanchet. TRABAJO CORPORAL Y COREOGRAFÍA: Cristina Martínez. PROYECCIONES: Lala Severi