“Pienso ir al llamado a sala pero voy a elegir el momento”

Según el Intendente, “sembrar dudas” en tiempos de pagos y cobranzas es como “atentar contra Maldonado”

Explicó que en el suceso con la Dinama, “hubo un teléfono descompuesto” en el que muchos aprovecharon para pegarle y generar distancia con el gobierno nacional

Un mano a mano con el Intendente Antía para hablar de todo. El llamado a sala, los tiempos de la política y los tiempos del Estado, su sintonía con el Presidente Vázquez, sus encontronazos con los mandos medios, la respuesta luego de las tormentas, el balance de temporada, su relación con una y otra parte de la oposición, los objetivos que según él va cumpliendo y todo lo que le queda en el tintero cuando lleva algo más de un año y medio desde que regresó al “quinto piso”.

Balance de temporada

¿Le parece que iniciemos la conversación con una mirada de cómo va la temporada?

“Yo estoy muy conforme con lo que estoy viendo en el verano, sabíamos que sería buena pero nos sorprende la cantidad de gente que vino, mis expectativas eran más humildes. Ando en la calle, escucho a la gente y veo como se comportaron todos los lugares con tanta gente. Estoy contento porque vino mucha gente y eso es trabajo para muchos”.

¿Es “culpa” de…? Vio que cuando son malas temporadas se buscan responsables y cuando la cosa viene bien también deben existir causas. ¿Es el esfuerzo promocional nacional, el trabajo departamental, el esfuerzo de los privados?

“Se alinearon los astros”

¿Justamente usted alineado con la Ministra de Turismo?

“Reconozco que hemos trabajo en sintonía todo el año. El mensaje que dimos hacia afuera, tanto en Argentina como en el Sur de Brasil fue muy bueno y todos aportamos nuestro granito de arena. El año pasado el cambio de gobierno en Argentina refrescó a nuestra zona, éste año con la nivelación de las economías nos transformamos en un destino competitivo. La traba histórica de Punta del Este y Maldonado era que éramos caros, hoy estamos más baratos que muchos lugares de Argentina y eso entusiasmó a la gente. Un inversionista argentino me dijo: Febrero también va a ser bueno porque la gente que se fue, se fue contenta. Ese es el mejor elemento de promoción”.

Aumentan los turistas y aumenta el requerimiento de servicios. ¿No ha notado ninguna falencia al respecto?

“Estoy conforme. La primera preocupación que tenía era el agua y no hemos tenido problema. Cuando estaba en UTE también me preocupaba que pasaría con una temporada a full con las redes de Maldonado y no hemos tenido inconveniente. El temporal nos rompió todo pero llegamos a tiempo con todo en perfectas condiciones. Ayer recién encontré un lugar donde no hemos podido arreglar una pasarela de madera en la zona de Montoya pero en líneas generales se llegó con todo en orden en la zona de la costa. Trabajaron bien las cuadrillas de limpieza, se presentó bien la jardinería, se incorporaron dos máquinas para limpieza de playas además del trabajo de las empresitas. Estamos cambiando las papeleras de la playa, esos caños redondos que eran feos, ahora son cuadradas y color arena para que no impacten en la costa. Pensamos que podría haber problema con la recolección de residuos porque la empresa tuvo un recambio de maquinaria atrasado, que llega ésta semana (7 camiones nuevos) pero se está cumpliendo agregando algunos recorridos con otros camiones no tradicionales. La recolección con respecto al año pasado se incrementó más de un 20% pero no hubo ningún problema. El equipo está respondiendo, se taparon los pozos, a pesar que la planta asfáltica está desecha. Se abrió la perimetral con buena señalización. Hay una enorme cantidad de vehículos pero no han existido accidentes graves. Se tomaron previsiones como el semáforo de Pedragosa Sierra y Avenida del Mar y tenemos planificadas un plan de obras para mejorar el tránsito. Hay una importante cantidad de inspectores controlando los eventos, parados con la luz roja prendida pero no para multar sino para persuadir. Hubo un pequeño atraso con la instalación de casetas pero el funcionamiento de los salvavidas ha sido bueno, con puntos nuevos y con más horario, gracias a un esfuerzo de los trabajadores que quizás no estaban en las mejores condiciones para poder empezar antes. Bromatología ha hecho controles importantes de los alimentos que ingresan, con controles en ruta. Hay gran control en todas las áreas y eso permite el buen funcionamiento”.

Vázquez y los mandos medios

Antes de la elección mostró un gran acierto cuando instaló carteles de campaña, con frases que marcaron la elección. “Vuelve Antía, vuelve la seguridad”, decía uno. Cuando se inauguró el Centro de Monitoreo lo ví como “gurí con chiche nuevo”. ¿Cree que con ese Centro se sustenta el tema seguridad?; ¿es uno de sus grandes logros como jerarca departamental?.

“La satisfacción es tratar de cumplir lo que uno ofrece a la ciudadanía en campaña y además en tiempo récord. Muchos se reían, parecía una quijotada pero fue algo pensado. Nosotros detectamos dos grandes problemas, el trabajo y la seguridad, esto último incluso en primer término en la importancia que le daba la gente . Cuando le planteamos al gobierno nacional que queríamos ayudar en esto, nos entendieron. Se ve que se los planteamos bien. Integrantes del gobierno me han reconocido que el tema de la seguridad fue de los que más me respaldó para ganar la elección. Hoy tengo la satisfacción de que se haya inaugurado una parte y la gente está viendo los resultados. El Presidente vino a la inauguración pues se da cuenta que esto es bueno para el departamento”.

Lo vi dedicándose deditos para arriba con Tabaré Vázquez cuando se retiraba del acto de inauguración. Usted a poco de ganar la elección había dicho en éste mismo medio que muchos se iban a sorprender por la buena relación que tenía con Vázquez. ¿Por esa buena relación, no le terminan pasando factura los mandos medios?. ¿Usted cree que hay algo de eso en la situación con DINAMA generada a partir de la Corona Sunset?

“Creo que sí. Puede pasar factura, pero es estúpido entreverar la política con alguien que tiene la obligación de responder de forma ejecutiva a la población. Yo como Intendente tengo que responderle a la gente y el Presidente también. No he tenido muchas instancias de conversación con el Presidente pero en muchas cosas actuamos parecido. Un ejemplo es el tema de la seguridad, pedí una reunión con presidencia y me escucharon. La semana pasada comimos una sado entre oficiales de policía y funcionarios municipales que trabajaron en el proyecto del Centro de Monitoreo. Eso muestra la buena relación de trabajo que es fundamental para lograr objetivos. Con DINAMA hubo un teléfono descompuesto y algunos operaron para tratar de generar distancia con el gobierno nacional o pegarnos”.

¿Eso es lo que usted califica de estúpido?

“Es jugar en la cancha chica. Yo voy a defender a Maldonado en todo lo que tenga que defenderlo y con DINAMA tengo algunas historias viejas. Cuando hicimos la doble vía La Barra- Manantiales y los estacionamientos de la Mansa nos mandaron secuestrar las máquinas porque íbamos a romper los médanos. Hoy paso el tiempo y se puede ver como ha mejorado esa zona y los propios médanos. La DINAMA mandó parar la doble vía de la rotonda de Portezuelo hasta Las Delicias, todavía hoy está la multa pendiente. A la empresa que hizo la fiesta le dijimos que no era bueno Montoya porque generaba problemas en los bañistas, en el tráfico y en la costa y elegimos otro lugar que creíamos conveniente. Ayer de tarde fui (martes) y me costó encontrar el lugar donde fue la fiesta porque no hay ni rastros de la misma. La semana que viene vamos a contestar un escrito que envío DINAMA y lo voy a contestar donde se hizo la fiesta para que todos vean que no dejó ningún daño. Quizás algún técnico o algún vecino utilizó las redes para generar conmoción”.

Sin filtro

A poco de ganar las elecciones también dijo a nuestro semanario que “no iba a dejar pasar ninguna”. Esa frase; ¿no lo hace comprar líos que muchas veces no son suyos?. ¿Era necesario que saliera como salió con el tema del cartel del vecino que lo habían robado al Este del arroyo Maldonado?

“Yo soy como soy. Digo lo que pienso, si viviera especulando no estaría acá. Hay muchos que especulan todo lo que hay que decir, yo no. Con ese cartel salí a defender a la policía de Maldonado, como no lo voy a hacer si los veo trabajar. Los veo ponerse la camiseta y jugarse los boletos siempre, a veces con un tenedor. No me gustó ese cartel porque no es la realidad de Maldonado. Al vecino lo invitamos y vino (Intendencia), se reunió con nosotros y después sacó el cartel sorprendido porque el gobierno lo había llamado, sintió trato personal y así debe ser”.

Usted me dice que no especula, que va de frente. Mañana (ayer) se dará una sesión de la Junta Departamental para plantear interpelarlo. ¿Tiene pensado ir a esa interpelación?

“Le dije a algunos referentes del FA que estamos en momentos de pagos y de cobranzas y plantear dudas sobre algo que estaba aprobado por el presupuesto es casi como atentar contra Maldonado. Eso es muy grave, dije que ahora no voy. Pienso ir al llamado a sala pero voy a elegir el momento para ir”.

¿Quiere decir que está dispuesto a ser interpelado por un edil de la lista 738 que tiene como principal referente a Oscar De Los Santos?

“Está en el derecho del edil y no voy a rehuir a nadie. Sé de mi responsabilidad y pienso ir cuando Maldonado lo permita. Ya veremos la fecha pero me parece que hay gente que no se dio cuenta que en estos momentos plantear estas dudas es ir contra Maldonado. Ya bastante nos dejaron con 93 millones de dólares de deuda para todavía generarnos problemas con los pagos de la gente”.

Formas de hacer oposición

¿Usted siente que hay distintas formas de hacer oposición en el Frente Amplio?.

“Sin duda”

¿Cree que existe algo personal de parte del sector de Oscar De Los Santos?. Es evidente que su relación con el sector del Diputado Darío Pérez es mejor.

“Eso está en la tapa del libro. El sector de Oscar De Los Santos tenía dos ediles, Cabildo diez y el MPP uno. Cuando gano la Intendencia tengo que hablar con los que están dispuestos a hablar, a De Los Santos lo invitamos a varias reuniones y nunca quiso hablar. Después salía a criticar y yo necesito poner sobre la mesa temas importantes para Maldonado. Con Cabildo tuve la puerta abierta al diálogo y para lograr respaldo en momentos importantes para el departamento. Antes de la elección tuvimos una reunión muy interesante con Darío Pérez, donde nos ofrecimos apoyo en temas fundamentales, ahora estamos trabajando en esa línea. Temas como seguridad, control de asentamientos, trabajo, hay temas que necesitan el apoyo de la mayor cantidad de actores políticos posibles. Por otro lado, ellos (sector de Oscar De Los Santos) eligieron el camino de confrontar, de pararse en la otra vereda y apedrear el rancho permanentemente. Cuando vino la Mesa Política del Frente Amplio hablamos mucho, hasta ofrecieron un fideicomiso, ojalá que mucho de lo hablado se encamine porque sino se quedaría todo en chachara. Ellos fueron muy sinceros y reconocieron que hay zonas donde se pagaba muy poco, después la Mesa Política exigió un llamado a Sala y no me voy a negar a él”.

¿Cómo va la recaudación? ¿Influyó el tema en una baja?

“Creo que por ahora no y la cosa parece que va bien”.

Tiempos de respuesta

¿Qué mala suerte ha tenido con las tormentas?

“Una atrás de otra. Fueron muchas las pérdidas del departamento, son situaciones que te ponen a prueba y lo que puedo decir hoy como elemento positivo es que los equipos que colaboraron de la IDM, los que se jugaron el mismo día y los días siguientes se portaron de lujo. Han trabajado con vocación, con corazón, no solo por obligación. Estoy orgulloso de eso y también las empresas contratadas que cumplieron y dieron más de lo que podían. Se cumplió con llegar a la temporada con el departamento bien presentado, en San Carlos se limpió todo en tiempo récord, recuerdo que la respuesta en otros temporales con otros gobiernos no fue la misma. Incluso en San Carlos se reconoció que la respuesta de la Intendencia fue excelente, eso se lo debemos a los funcionarios”.

Hablemos del otro cartel. “Vuelve Antía, vuelve el trabajo”. ¿Datos puntuales que sostengan esa frase?

“Estamos a un año y medio de gobierno. Tenemos aprobada una normativa que exonera de impuestos en el 2017. Un colegio y liceo de 15 millones de dólares que se está terminando. Tenemos la confirmación del Hospital Internacional que dará muchos puestos de trabajo. Hay dos o tres obras aprobadas donde la Junta tuvo que actuar con alguna excepción, un par de edificios que se empiezan sin excepciones. Tenemos presentados ante la oficina de urbanismo de la Intendencia y está para aprobarse 8 o 10 proyectos grandes que serán enviados a la Junta a mediados de febrero. No se trata de proyectos aprobados para después buscar el dinero, son inversiones de plata que está para aterrizar en Maldonado y eso genera jornales para la gente. Sin plata y debiendo 93 millones hicimos al revés de los demás que pretenden cobrar más para recaudar, nosotros exoneramos impuestos para que venga la inversión”.

El otro de sus gritos de campaña fue el Maldonado Solidario.