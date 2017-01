Cuatro de cada cinco trabajadores extranjeros de boliches inspeccionados en Punta del Este no contaban con registros

“El indicador más llamativo se encuentra en los boliches nocturnos de Punta del Este, en los cuales 38 de 49 trabajadores extranjeros no contaban con documentación de la seguridad social y migración al momento de la visita”, informó el inspector general del Trabajo, Gerardo Rey, al referirse a las cifras obtenidas en la primera parte del operativo del verano.

Se realizaron 170 actuaciones en Piriápolis y Punta del Este. “La infracción más común se refiere a la no exhibición de la planilla de trabajo en el momento de la visita”, señaló Rey en diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional. Detalló que de las 170 actuaciones, en 84 de ellas no se exhibió este documento”. Indicó que en las visitas “72 personas uruguayas no estaban registradas”. Desde su punto de vista, muestra una alta tasa de afiliación a la seguridad social, porque 72 casos en 1.629 registrados no es una cifra alta”. Agregó que en boliches nocturnos de la península 20 uruguayos estaban sin registrar. Manifestó que “la percepción que existe sobre esta situación de extranjeros trabajando sin registros obedece a gente que está realizando la temporada y tiene un empleo ocasional nocturno en las barras de los locales”. Acotó que también puede deberse a que aumentaron las inspecciones en el sector. Sobre las sanciones que pueden recibir las empresas, expresó que, “en lo que tiene que ver con la planilla de trabajo y los trabajadores uruguayos fuera del registro, se deben realizar los trámites habituales”.

En este sentido dijo que “seguramente algunos no tenían la planilla en el momento de la inspección pero pueden presentarla, aunque son pasibles de sanción ya que es obligación que esté disponible en el lugar de trabajo”. “Cuando se constata la presencia de extranjeros sin los registros habilitantes correspondientes para trabajar, en este caso las sanciones son mayores”, resaltó. Seguramente se superen las 1.000 inspecciones y cuando avance el verano se realizarán mayores evaluaciones”, puntualizó.