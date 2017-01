Rodrigo Zeballos recibió el Premio FIA Americas Awards

Finalmente se realizó la entrega de los Premios FIA Americas Awards que se realizó en México, donde Rodrigo Zeballos junto a los otros dos uruguayos, el piloto de karting Maximiliano Álvarez y el Campeón de la F4 Sudamericana Facundo Garese, estuvieron presentes. Una ceremonia que contó con la presencia de muchísimas personalidades de nivel internacional, caso el presidente de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), el francés Jean Todt, el piloto de F1 el mexicano Checo Pérez, el presidente de la Región IV de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) y del Automóvil Club del Uruguay, Jorge Tomasi, el expiloto brasileño Emerson Fittipaldi, entre otros. Por supuesto que para Rodrigo Zeballos que recibe por tercera vez este premio internacional ha sido muy bueno por la oportunidad de estar en contacto con lo mejor del automovilismo a nivel internacional. “Estuvo espectacular.

La verdad que ha sido la mejor de las tres que he estado presente. ¿Por qué hago esta afirmación?. Por la organización que ha sido excelente, por la importancia, por la magnitud que ha tenido, por las personalidades que estuvieron caso la del ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, Emerson Fittipaldi, Jean Todt, Jorge Tomasi, Checo Pérez. Una fiesta, una entrega de premios que le dieron mucha importancia y por eso me he sentido muy orgulloso de estar acá, de estar representando a Uruguay. Además tener la oportunidad de compartir con los otros dos uruguayos Maxi y Facundo. Por eso nuevamente mi agradecimiento al Automóvil Club del Uruguay por darme esta nueva oportunidad y por supuesto que a todos los que han hecho posible que yo hoy esté acá con mi esposa, mi familia, el “Negro” Dotta, todo el equipo y los que de una manera u otra nos alientan”.