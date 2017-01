Intendencia suspendió reaforos de contribución en San Carlos

La Intendencia de Maldonado resolvió suspender en forma transitoria la actualización de los valores catastrales para la ciudad de San Carlos. Según se indicó desde fuentes oficiales, “la medida se toma a los efectos que los equipos técnicos municipales examinen los planteos recibidos y en función de los errores detectados, en el marco de la política de justicia tributaria que persigue la Administración”.

Los contribuyentes de la ciudad de San Carlos comprendidos en el reaforo y que ya hubieran abonado los tributos inmobiliarios del Ejercicio 2017 tendrán por el excedente correspondiente un crédito fiscal, actualizado por IPC para su utilización durante el ejercicio 2018, o la devolución de dicho importe en el presente mes de enero si así lo desean.

Exoneración a castigados por la tormenta

La Administración Departamental también anunció que colaborará con el equivalente al valor de la contribución inmobiliaria y demás tributos que se cobran conjuntamente (ejercicio 2017) con aquellas personas de San Carlos y Pan de Azúcar que fueron afectadas por los eventos climáticos de la madrugada del 23 de diciembre. La medida alcanza a los que hayan sido debidamente relevados por los equipos técnicos de la IDM hasta el jueves 5 de enero. También la Administración ratificó que en el presupuesto existen beneficios y exoneraciones especiales para sectores de menores recursos (jubilados o pensionistas, única vivienda, discapacidad) tal como figura en el sitio web de la Intendencia de Maldonado y en las condiciones previstas en la normativa departamental. “Vale destacar que la actualización de los valores catastrales se realizó respecto a zonas que quedaron rezagadas en relación al incremento de los valores inmobiliarios, incidiendo solamente en un 12 % de los padrones del departamento”, enfatizaron fuentes de la IDM.

Igual se consumará el llamado a sala propuesto por el FA

Ante la situación algunos sectores del FA se mostraron proclives a impulsar un llamado a sala del Intendente Departamental para que brinde explicaciones al respecto de la decisión tomada. Primero se había manifestado el MPP, y ésta semana Cabildo 1813 recordó que en la votación del Presupuesto Quinquenal departamental, sus ediles se manifestaron en rechazo al aumento, como al nuevo impuesto de las video cámaras porque iba a afectar a los padrones de los ciudadanos más humildes.

Ante la propuesta de tres sectores del Frente Amplio de un llamado a sala al Intendente, Cabildo planteó que esto fuera definido por la Mesa Política del Frente Amplio. En el mismo sentido, el sector encabezado por el diputado Darío Pérez, propuso analizar las situaciones generadas por los reaforos de los padrones afectados en determinadas zonas de nuestro departamento que no están en la franja costera y tuvieron elevados incrementos en la contribución, como también que la exoneración del pago de la contribución inmobiliaria sea para todos los afectados por el tornado del 23 de diciembre, donde la Intendencia corroborara mediante un equipo técnico no solo a los que tuvieron ayuda, si no también a los que no reclamaron nada y lo solucionaron a su costo, situación que se confirmó en positivo por la IDM ésta semana. En definitiva y luego de ser tratado el tema en la Mesa Política del Frente Amplio, dicha fuerza resolvió apoyar a su bancada de ediles para llamar a sala al Intendente Antía.

También los ediles de la lista 738 se manifestaron a mediados de semana, sentenciando que el paso atrás del Ejecutivo y la aceptación de “errores detectados”, “no resuelve la totalidad de problema planteado con respecto a los cambios de aforo realizados”. Señalaron en un comunicado que el reaforo se realizó en forma “taimada y oscura, sin anuncio público ni notificación previa”. Agregan que este paso atrás del Ejecutivo tampoco resuelve, ni suspende los efectos de aumento en la planilla de Contribución Inmobilia-ria causados por los otros tres motivos: el aumento de los mínimos, el impuesto para financiar las cámaras, y el aumento del impuesto al baldío. Sobre el aumento a los mínimos, los ediles del sector del diputado De Los Santos manifestaron que hay un criterio de “subirle más a los que menos tienen”. Sobre el impuesto para financiar las cámaras, sentenciaron que es un impuesto que pudo ser aplicable en la zona más poderosa, o a los padrones de mayor valor, o en forma progresiva con distintas alícuotas. Finalmente con respecto al aumento del impuesto al baldío resumen que todos los vecinos, y en todo el departamento, han sido tratados en este aumento de la misma forma que los grandes propietarios de los fraccionamientos y “los especuladores ausentistas y prescindentes que fomentan ocupaciones y situaciones sociales complejas y difíciles de resolver”. Los curules de la 738 insisten en definir los aumentos como “un impuestazo” y así se han manifestado en diversas movilizaciones que se han podido observar en los últimos días en de-claraciones, pintadas y reparto de volantes.