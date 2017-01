Discusiones y polémicas en “arenas movedizas”

Corona Sunset logró más promoción por el cruce del gobierno central con la administración departamental que por la música que pasó

Los Reyes Magos dejaron “terrible lío” por la fiesta en la zona costera de Balneario Buenos Aires

Fue el 6 de enero, a la caída del sol y en el balneario Buenos Aires, pero se habla hoy mucho más de ella que la repercusión que pudo tener a nivel internacional.

Cuando para las autoridades departamentales estaba todo “Ok”, dentro de las normas con los beneficios lógicos por un evento de nivel internacional y de alto nivel apareció DINAMA y se dinamitaron los buenos balances. “El director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, aseguró que las evaluaciones de los efectos provocados por la fiesta privada Corona Sunset realizada en la zona costera de la ruta 10, kilómetro 167, en Maldonado, indican importantes daños al ecosistema. Por este motivo, la Dinama aplicará una multa millonaria y solicitará a la empresa responsable del evento la restauración del ecosistema costero dañado”, así lo publicó a grandes títulos la página de comunicaciones de Presidencia de la República.

Según remarcó el propio Nario “la afectación ambiental es muy importante, aunque afortunadamente no irreversible. La zona se puede recuperar con las acciones adecuadas; por ello, más allá de la multa, nos importa que la empresa se haga cargo de restaurar la costa afectada. Esta fiesta aumentó la vulnerabilidad de un sitio que ya era vulnerable”. Técnicamente explicó que se trata de un espacio en el que además de dunas en formación se encuentra un monte psamófilo, poco común en las costas de Uruguay, asegurando además que luego de haber constatado, el pasado 20 de diciembre, el comienzo de obras en la faja de defensa de costas, los organizadores fueron notificados de que eran pasibles de recibir una multa por no contar con autorización ambiental previa. Posteriormente a esta notificación, la organización presentó una solicitud que fue denegada luego del correspondiente análisis técnico, ya que el equipo de Medio Ambiente consideró que los efectos negativos que generaría el evento sobre el ecosistema de dunas eran “inadmisibles”. Según relataron autoridades de Dinama el 4 de enero se realizó una nueva resolución que fue comunicada a la organización e intimaba al cese inmediato de las actividades de montaje. Algo que no sucedió, no obstante ello, una vez culminada la fiesta, Dinama exigió no iniciar el desmontaje de las infraestructuras hasta que existiera una evaluación sobre el estado en que quedó el ecosistema y se elaborara una propuesta técnica para minimizar el impacto ambiental en el traslado de los equipos y estructuras.

Para las autoridades y técnicos de DINAMA, la realización de la fiesta provocó “la compactación y movilización de arenas por pasaje de maquinaria, lo que generó interrupciones del cordón de dunas. Cortes en cordón de dunas, de gravedad intermedia en el interior del predio y de gravedad alta al sur de este, frente a las puertas de emergencia. Aplastamiento de vegetación herbácea costera. Importantes pasajes generados por compactación de la arena. Presencia de residuos plásticos y vidrios en todo el interior del predio, así como en la zona de playa por delante de este”. Entre las sugerencias que planteaba DINAMA, se solicitó que con la fiesta ya concluida se realizara “la movilización de los equipos y materiales hasta llegar a los puntos de salida a través de los pasajes ya existentes entre las dunas. En ningún caso el traslado o depósito se deberá realizar sobre las crestas de las dunas, para evitar que se aumente la afectación sobre ellas y la vegetación que no fue dañada. La limpieza del área se deberá realizar con rastrillos manuales para las zonas entre las dunas y en forma manual en las crestas, para minimizar la compactación del sedimento y no afectar la vegetación ni sus raíces en las crestas”. Se supo además que la Dinama solicitó especial cuidado al momento del retiro de los paneles que delimitan el predio, ya que están ubicados sobre la cresta de las dunas. “En el caso del límite sur del predio, en la región exterior se ha generado una barranca. Se deberá atender particularmente no agudizar este proceso erosivo al momento de las maniobras para el retiro. Asimismo, se deberá evitar depositar sobre la cresta de las dunas el material retirado. Por último, una vez completado el desmonte y limpieza del predio, será necesario implementar medidas de restauración del ecosistema particularmente enfocadas en los sitios de mayor afectación, para los cuales no se reconoce que tengan capacidad de recuperación natural en el corto plazo”.

Maldonado ejemplo en cuidado de la costa

La molestia de las autoridades departamentales fue clara, a nadie en las jerarquías de Maldonado le gustó. Lo sintieron como una persecución a empresarios que hacen cosas a gran escala en Punta del Este y que apuestan a nuestro destino generando actividades con repercusión mundial.

El Director de Higiene de la Intendencia, Jorge Píriz, lo ejemplificó en declaraciones a FM Gente, admitiendo que debe existir acuerdo “para que ese tipo de fiestas no se vaya, la gente de Corana de México ya nos llamó, está bastante molesta por esta situación, entonces, así empezamos a perder eventos como perdimos la Fórmula E porque le mandaron el día de la carrera a la DGI”. Píriz mandó un mensaje claro para evitar que sigan sucediendo situaciones de éste tipo: “Si quieren que las fiestas se vayan para otro lado que lo digan directamente y ya está”. Para el jerarca de Higiene, queda claro que no se dañó nada, que las apreciaciones de DINAMA no se ajustan a la realidad y que la Intendencia asegura todos los detalles para que todo sea en el marco del respeto por el medio ambiente. “Nadie en el Uruguay ha invertido lo que Maldonado ha invertido en la costa”, dijo. Agregando que “yendo al lugar se puede comprobar tranquilamente que está todo bien”, recordando además que el lugar era un estacionamiento y que a pocas cuadras en una zona similar la propia Dinama autorizó dos fraccionamientos demostrando que si alguien quiere construir una casa en ese padrón lo puede hacer. El jerarca también recordó que en materia de gestión de costas, el gobierno de Antía ha marcado los mejores ejemplos. “Fuimos los que comenzamos con todo el sistema de cercas captoras, recuperación de dunas, ahora en los temporales invertimos 63 millones de pesos en la costa y nadie vino, de Dinama ni de ningún lado, a darnos ni asesoramiento técnico ni a colaborar con 10 pesos”. Datos brindados por las autoridades municipales marcan que además de la promoción que brinda a nivel internacional, solamente en el armado y desarmado de la locación de la fiesta la que concurrieron más de 3500 personas le quedaron al departamento en jornales y contrataciones de diversa índole más de 700.000 dólares.

Los trapitos al sol

Quien no demoró en demostrar su enojo por la situación generada por la Corona Sunset fue el propio Intendente Departamental, Ing. Agr. Enrique Antía. En declaraciones a la emisora El Espectador, el jerarca rememoró sus 30 años de trabajo en la zona costera y por su experiencia puede determinar que no se afectó el cordón dunar. Afirmó que las pisadas de la gente sobre la vegetación, de lo único que se puede hablar según él, “se recompone con una par de lluvias”. “Hay una exageración sobre lo que se dice que no conduce a nada” enfatizó intentando terminar con las polémicas argumentando al igual que el jerarca de Higiene en el sentido que las autoridades de la administración nacionalista cuidan “como nadie a la costa”. Ahí tiró la munición gruesa y pasó la factura a las autoridades nacionales: “Cuando vino el temporal y nos rompió toda la costa, los únicos que estuvimos trabajando para recuperar la costa, llámese dunas, accesos a la playa y ante playa en todo el departamento fue la Intendencia de Maldonado con sus propios recursos. No vino nadie ni a sacar una foto. Si hablamos de multas, ¿qué deberíamos hacer nosotros si tuviéramos poder para multar? ¿Multar al Ministerio de Medio Ambiente porque no vino nunca a la Costa y no nos dio ni un peso para arreglarla? Eso hay que hablarlo de otra manera y no empezar a hacer declaraciones que nada aportan”.