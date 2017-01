Clásico del Este en el Campus en el arranque del campeonato de selecciones

Con Maldonado recibiendo de local a Rocha en el Campus y Zona Oeste de visita ante Rocha Interior en el Chuy da comienzo éste sábado la disputa de la 14ª Copa Nacional de Selecciones – Copa Antel, que para mayores disputará la copa “Vicepresidente de OFI Gustavo Gómez”“100 años de la Liga Carmelitana” y en Sub 18 con el título “Lucas Perdomo”.

El último apronte de Maldonado en ambas categorías fue con Ecilda Paullier en el Domingo Burgueño Miguel, donde los juveniles ganaron por dos a cero, mientras que en mayores la victoria también fue alba pero más abultada, por cuatro a cero. El equipo que en el partido de fondo puso Ahlers formó con Maximiliano Rodríguez, Martin Nerón, Héctor Jiménez, Fabricio Cancela, Mario Pechi, Jonathan Alba, Guido Crespo, Pablo Guerra, Emiliano Bernales, Héctor Duarte y Adrián Pereyra.

Forma de disputa

REGIONAL CENTRO-ESTE

SERIE A: Canelones Interior – Lavalleja Capital – Lavalleja Interior – Florida Interior

SERIE B: Rocha Capital – Rocha Interior – Maldonado Capital – Maldonado Interior

SERIE C: Cerro Largo Capital – Cerro Largo Interior – Treinta y Tres Capital – Treinta y Tres Interior

Serie B

1ª. Fecha: Sábado 14 Enero Rocha Interior-Maldonado Interior; Maldonado Capital-Rocha Capital

2ª. Fecha: Miércoles 18 Enero Maldonado Interior-Rocha Capital; Rocha Interior-Maldonado Capital

3ª. Fecha: Sábado 21 Enero Maldonado Capital-Maldonado Interior; Rocha Capital-Rocha Interior

4ª. Fecha: Miércoles 25 Enero Rocha Capital-Maldonado Capital; Maldonado Interior-Rocha Interior

5ª. Fecha: Sábado 28 Enero Maldonado Interior-Maldonado Capital; Rocha Interior-Rocha Capital

6ª. Fecha: Miércoles 1º Febrero Maldonado Capital-Rocha Interior; Rocha Capital-Maldonado Interior

Cuartos de Final:

Llave D) 1º. Serie A vs 3º. Serie C/Serie B (en este orden de prioridades)

Llave E) 2º. Serie B vs 2º. Serie C Llave F) 1º. Serie B vs 2º. Serie A Llave

G) 1º. Serie C vs 3º. Serie A/Serie B (en este orden de prioridades)

Los primeros de serie y el mejor segundo de entre las series B y C eligen localía (en su defecto sorteo)

Semifinales: Ganador Llave D) vs Ganador Llave E) – Ganador Llave F) vs Ganador Llave G) elige localía el mejor ganador o en su defecto sorteo)

Final: Ganadores de semifinales (elige localía el mejor ganador o en su defecto sorteo)

Cuartos de Final en las tres Regionales Ida – Sábado 4 Febrero Vuelta – Miércoles 8 Febrero

Semifinales en las tres Regionales Ida – Sábado 11 Febrero Vuelta – Miércoles 15 Febrero

Finales en las tres Regionales Ida – Sábado 18 Febrero Vuelta – Sábado 25 Febrero

Inicio Cuartos de Final de Fase General (Nacional) Sábado 4 de marzo (se continúa jugando solo fin de semana)

Finalización prevista del campeonato: Sábado 8 de abril

PRIMERA FECHA

Regional Norte Litoral – Serie A: Artigas Capital – Rivera Capital; Interior – Tacuarembó Capital

Regional Norte Litoral – Serie B: Paysandú Interior – Salto Capital; Salto Interior – Paysandú Capital

Regional Norte Litoral – Serie C: Soriano Interior – Río Negro Capital; Río Negro Interior – Soriano Capital

Regional Centro Oeste – Serie A: Colonia – San José Interior; San José Capital – Canelones Capital

Regional Centro Oeste – Serie B: Florida Capital – Flores; Tacuarembó Interior – Durazno Capital

Regional Centro Este – Serie A: Canelones Interior – Lavalleja Capital; Florida Interior – Lavalleja Interior

Regional Centro Este – Serie C: Treinta y Tres Interior – Treinta y Tres Capital; Cerro Largo Interior – Cerro Largo Capital

REGIONAL CENTRO ESTE – SERIE B

ROCHA INTERIOR – ZONA OESTE: Sábado 14 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Estadio “Samuel Priliac” de Chuy; Arbitros de Treinta y Tres Capital: Angel Taño (Central Sub 18), Julio Sánchez y Galo Rivero (Asistentes); Gonzalo Cidade (Central Mayores), Galo Rivero y Julio Sánchez (Asistentes). Veedor Robert Sosa.

MALDONADO – ROCHA CAPITAL: Sábado 14 Enero Hora 20:00 (Sub 18); Hora 22:00 (Mayores); Campus “Domingo Burgueño” de Maldonado; Arbitros de Colonia Interior: Omar Peña (Central Sub 18), Sebastián Martini y Sebastián Aldacour (Asistentes); Marcelo Larrama (Central Mayores), Sebastián Aldacour y Sebastián Martini (Asistentes). Veedor Carlos Correa.