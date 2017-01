Vuelve Corona Sunsets Festival a Punta del Este

Cerveza Corona propone vivir el 6 de enero una tarde bajo el sol y disfrutar de un incomparable atardecer de la costa oceánica con su Corona Sunsets Festival 2017, un evento internacional que pasó por Reino Unido, Italia, México y China y ahora regresa a Punta del Este.

El balneario Buenos Aires, ubicado en la exclusiva zona entre Punta del Este y José Ignacio, será uno de los 10 lugares del mundo que contará con el privilegio de recibir esta fiesta que luego continua en: Chile, México, Reino Unido, Italia, Dubai, India, Australia, China y Japón. Rescatando la antigua tradición de adoración al sol, la reconocida marca de cerveza invita a celebrar la magia del atardecer acompañándolo con un espectáculo audiovisual que combinado con la música genera una experiencia inigualable. Los DJ internacionales Thomas Jack, Benoit & Sergio (Vivo), The Him y Richard Dorfmeister, además de Tensnake, Acid Pauli, Chancha Via Circuito y Mr Grimaldi estarán marcando el ritmo de la fiesta que se extenderá entre las 16:00 y las 0:00 horas.