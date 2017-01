Diputada Elisabeth Arrieta presentó proyecto de Ley para la creación del “Fondo Nacional de Emergencias”

Con motivo de los frecuentes y violentos eventos climatológicos ocurridos últimamente en nuestro país, se entiende necesario contar con un Fondo que con recursos económicos del Gobierno Nacional, pueda asistir rápidamente a una Intendencia que así lo requiera ante una situación de urgencia o emergencia.

Es el caso de los últimos eventos sucedidos en el Departamento de Maldonado, en especial el ocurrido la semana pasada en San Carlos. De aprobarse este Proyecto de Ley, se constituiría este Fondo Nacional de Emergencia en el ámbito de la OPP, y sería gestionado por una Comisión Administradora presidida por el propio Director de la OPP, el Director del SINAE y el Presidente del Congreso de Intendentes.

El Fondo contaría con recursos financieros de aproximadamente U$S 15.000.000 anuales para atender estas situaciones extremas. Esta iniciativa de la Representante por Maldonado Elisabeth Arrieta fue acompañada por los diputados de este Departamento Dip Nelson Rodríguez PN, Dip. Delfino Piñeiro FA (suplente de Dario Pérez), Dip Jorge Schurman PC (suplente de Germán Cardoso) y el Dip Heriberto Sosa PI, además de otros Legisladores Nacionalistas. En particular, se hace notar que este Proyecto de Ley prevé que los recursos a disponibilidad del Fondo Nacional de Emergencia deberán estar depositados en una cuenta bancaria en el Banco de la República, específica para este fin, creada al solo efecto del FNE y gestionada por la Comisión Administradora antes mencionada. Se pretende además, permitir a los Gobiernos Departamentales la posibilidad de recibir donaciones y apoyos en casos de emergencia, de parte de personas físicas, empresas e instituciones privadas, ONGs, fundaciones, instituciones religiosas, y otras organizaciones sociales, con destino a colaborar con vecinos y vecinas damnificados. Como una forma de agradecimiento a estos colaboradores, se propone que la Comisión Administradora del FNE, con la información enviada por las Intendencias Departamentales, elabore anualmente un informe de Responsabilidad Social donde consten las donaciones, aportes y apoyos realizados ante distintas situaciones de urgencia o emergencia, efectuados por personas físicas, empresas e instituciones públicas o privadas, Organizaciones no gubernamentales (ONGs), fundaciones, instituciones religiosas, y demás organizaciones sociales, el que será dado a publicidad el día 31 de agosto de cada año, “Día Mundial de la Solidaridad”.