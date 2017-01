Rodrigo Zeballos recibirá por tercera vez el premio FIA Latin Awards

Nadie puede dudar de la excelente actuación que ha tenido Rodrigo Zeballos junto a su navegante Sebastián Dotta a lo largo de la temporada 2016, tanto en el plano Sudamericano, donde ha logrado después de varios años un título para el Uruguay, el de la Clase RC2N, como en el plano nacional donde también obtuvieron el Absoluto y también la Clase RC2N.

Todo esto en base a un excelente equipo que tuvo atrás, a la planificación realizada desde el principio y luego a lo largo del año para cada una de las competencias. Logró muchos triunfos, muchas alegrías y en estos días se ha conocido que por tercera vez (las anteriores fueron el 2011 y 2014) el Automóvil Club del Uruguay lo ha designado, dentro del automovilismo, a Rodrigo Zeballos para recibir el Premio FIA Latin Awards en la ceremonia que se estará realizado el próximo 7 de enero de 2017 en la ciudad de México, donde estarán presente todos los países latinoamericanos que están en la Región IV de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA).

Un gran orgullo, no solamente para Rodrigo Zeballos, sino para todos aquellos que de una forma u otra ayudaron para que todos estos premios llegaran. “La verdad que nunca había soñado todo lo que ha sucedido a lo largo de este año y fundamentalmente en los últimos meses. Ahora esta designación por parte del Automóvil Club del Uruguay me ha dado una nueva emoción ya que voy a estar por tercera vez representando a mi país, es algo realmente muy hermoso. En estos momentos no me quiero olvidar de todos aquellos que han hecho posible todo esto, como a mi navegante que me ha sabido guiar, el equipo que ha trabajado sin importar la hora, que lo hacen con mucho amor a este deporte, a los sponsors que han sido fundamentales para poder competir, a los amigos y aquellos que en los caminos o en la asistencia te alientan y están en las malas y en las buenas y, por supuesto, a mi esposa, a toda mi familia que es un sostén inmenso para poder llegar a todos estos logros”, comentaba muy emocionado Zeballos. El próximo 7 de enero nuevamente Uruguay estará muy bien representado porque junto a Rodrigo Zeballos estará el joven piloto de karting Maximiliano Álvarez recibiendo el Premio FIA Latin Awards.

Piloto del año 2016 APUM

“Un año soñado y casi imposible de igualar”, son las palabras que repite una y otra vez en este fin de año Rodrigo Zeballos ya que a los tres campeonatos logrados (el de la RC2N dentro del Sudamericano y los dos a nivel nacional, el RC2N y el Absoluto), el de haber sido designado por tercera vez por el Automóvil Club del Uruguay para recibir el Premio FIA Latin Awards, se suma uno de tremenda importancia como es el de “Piloto del Año APUM 2016” que desde hace cinco años lleva adelante la Asociación de Periodistas Uruguayas del Motor (APUM).

De esta forma el periodismo especializado durante el último mes ha votado y tras una dura lucha, Rodrigo Zeballos consigue por segunda vez este premio. El piloto recibió dicha distinción en la entrega de los reconocimientos a todos los que lograron el título en las diferentes categorías a nivel nacional que lleva adelante la Federación Uruguaya de Automovilismo Deportivo (FUAD) en el segundo piso del Automóvil Club del Uruguay.