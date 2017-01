Maldonado debuta el sábado 14 de enero ante Rocha

Quedaron definidos los detalles para el inicio de la Copa Nacional de Selecciones que para nuestra zona del país tiene fecha de comienzo para el sábado 14 de enero en lo que refiere a la disputa de la Regional Centro-Este. La Regional Centro-Este, zona que ocupan los dos seleccionados de Maldonado se dividió en tres Series, ocupando la Serie B Maldonado y Zona Oeste junto a Rocha y Rocha Interior. El campeonato de mayores se denomina “Vicepresidente de OFI Gustavo Gómez” – “100 años de la Liga Carmelitana”; mientras que el Sub 18 lleva el nombre de “Lucas Perdomo”.

Forma de disputa

REGIONAL CENTRO-ESTE

SERIE A: Canelones Interior, Lavalleja, Lavalleja Interior – Florida Interior

SERIE B: Rocha, Rocha Interior, Maldonado, Maldonado Interior

SERIE C: Cerro Largo, Cerro Largo Interior, Treinta y Tres, Treinta y Tres Interior

Cuartos de Final Regional:

1º. Serie A vs 3º. Serie C/Serie B

2º. Serie B vs 2º. Serie C

1º. Serie B vs 2º. Serie A

1º. Serie C vs 3º. Serie A/Serie B

– Clasifican a semifinales de la Regional los 4 ganadores de cada llave, jugándose, semifinales y finales, en partidos de ida y vuelta, definiéndose Campeón y Vice Campeón de la Regional Centro-Este.

Fixture Serie B

– 1ª. Fecha: Sábado 14 Enero

Rocha Interior – Zona Oeste, Maldonado – Rocha

– 2ª. Fecha: Miércoles 18 Enero

Zona Oeste – Rocha, Rocha Interior – Maldonado

– 3ª. Fecha: Sábado 21 Enero

Maldonado – Zona Oeste, Rocha – Rocha Interior

– 4ª. Fecha: Miércoles 25 Enero

Rocha – Maldonado, Zona Oeste – Rocha Interior

– 5ª. Fecha: Sábado 28 Enero

Zona Oeste – Maldonado, Rocha Interior – Rocha.

– 6ª. Fecha: Miércoles 1º Febrero

Maldonado – Rocha Interior, Rocha – Zona Oeste

Listas de buena fe