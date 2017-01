Se terminó la plata para poder continuar con la obra del Centro de Justicia de Maldonado

Intendente, algunos diputados y el propio Presidente de la SCJ se reunirán para buscar la forma en que aparezcan recursos para continuar la céntrica construcción

En el medio de una enorme satisfacción por mostrar el avance de una obra que marcará un hito a nivel nacional en lo que al Poder Judicial refiere, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ricardo Pérez Manrique, fue claro y contundente al manifestar que se invirtió todo el dinero que el Poder Judicial tenía para la obra. “En la medida que logremos mejorar la línea de base de inversiones, tal vez pueda ser la fórmula para en un período mediano poder ir avanzando con los otros dos edificios; los recursos tienen que venir del presupuesto del Estado, porque el Poder Judicial no tiene fondos propios”. Desde el punto de vista técnico, explicó el arquitecto Álvaro Toledo, dependiente del PJ, que el actual edificio está en un 61% construido para una inversión que está por encima de los 200 millones de pesos. “La ventaja que tenemos aquí es que al ser de cero la adecuamos totalmente a la problemática judicial; en general nosotros operamos sobre edificios que están construidos reciclándolos, y de última no se ajustan específicamente a las necesidades propias del organismo”, dijo el profesional. Hoy, el Poder Judicial, gasta unos 50.000 dólares por mes en alquileres en Maldonado, dinero que se ahorrará al concluir la totalidad de la obra, unos 600.000 dólares por año.

Antía preocupado procura rápidas soluciones

Los dichos del Dr. Manrique, no pasaron desapercibidos para el jefe comunal, quien teme que en pleno centro de Maldonado se esté erigiendo un temido “elefante blanco”. “Me preocupa que quede a medias, que se haga este bloque y lo otro quede para el día del arquero”, dijo Antía apenas escuchó los dichos del Presidente de la SCJ. “No me gustaría tener en el centro de Maldonado un agujero de estas características”, señaló el jerarca asumiendo la necesidad de encontrar un mecanismo inteligente que permita conjugar, si bien no toda la obra restante, parte de la misma, por lo menos dejando los estacionamientos de todo el Poder Judicial, y los cimientos para que el día que haya recursos genuinos del Estado poder hacer la tercera etapa. “A mí me gustó una propuesta del presidente de la Suprema Corte, de armar una mesa de trabajo con todos los legisladores del departamento y con la Intendencia a los efectos de buscar algún camino, para buscar soluciones”. Hoy, en la ex cancha de baby de Deportivo existe un edificio, pero la obra completa dos más iguales aunque los recursos no están. La actual construcción, según explicó Pérez Manrique tiene toda la estructura exterior construida, con la promesa que esta obra va a estar lista cuando empiece a regir el Código del Proceso Penal, en julio del año 2017.

Entre los legisladores presentes, uno de los que había anticipado la preocupación que ahora comparte con el Intendente fue el Diputado Germán Cardoso. “El Poder Judicial, me consta, ha hecho un esfuerzo muy importante y ha comprometido todas sus inversiones para los próximos dos años, para poder llevar adelante esta obra”. “Entendemos que a partir de los recortes presupuestales que ha hecho el gobierno producto de la mala gestión, del déficit fiscal, del despilfarro en Ancap y algunas otras áreas de gestión del Estado, es que hoy se culmina un tercio y los otros dos tercios tienen un gran signo de interrogación”, dijo.

Sentenció el legislador colorado que Maldonado necesita el 100% de las instalaciones del Poder Judicial acordes al lugar donde vivimos, y por ende trabajará para persuadir a la bancada gobierno y que estén las partidas para el Poder Judicial. “El Poder Judicial gastaría en 10 años unos seis millones de dólares en alquileres y eso sobra para completar la obra de los dos tercios que están faltando”. Con ese razonamiento, Cardoso auguró que el Estado instrumente a través de alguna norma presupuestal la posibilidad de que pueda el Poder Judicial contar con ese dinero, hacer la obra y después irla amortizando solamente con el dinero que gasta en alquileres. Según explicaron los técnicos, por ahora y terminado el primer edificio, el terreno para las etapas dos y tres se va a parquizar de forma provisoria.