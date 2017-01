Garantizan normal suministro de agua potable en alta temporada

El director de OSE, Hugo Trías, aseguró el abastecimiento sin cortes de agua para la temporada estival, teniendo en cuenta que la máxima producción de agua corriente que se registró en Maldonado, tuvo un pico histórico de 90.000 metros cúbicos para una planta con un caudal de diseño de 6.000 metros cúbicos por hora. Habló de cantidad pero también no esquivó la referencia a la calidad, explicando el director de OSE- UGD que “esto tiene que ver con problemas que puedan existir en la fuente, en el proceso de potabilización, o eventualmente en problemas que se puedan generar en la red de distribución por problemas hidráulicos”. “Yo digo que acá hay un problema histórico sobre todo en Punta del Este donde la variación estacional vinculada a la afluencia de turistas hace que se generen cambios en los parámetros hidráulicos de la redistribución que nos generan usualmente reclamos por turbiedad, en noviembre y en los primeros días de diciembre”; dijo Trías.

Según datos aportados históricamente se han realizado planes de purgas para tratar de prevenir. No obstante ello, reconoció que la calidad del agua de Laguna del Sauce entre marzo y abril de 2015, tuvo que ver con el estado eutrofización de Laguna del Sauce. El propio Trías admitió que “cuando el agua es turbia no califica como agua potable en tanto no cumple con más de uno de los requisitos que implica la norma”. El representante de la Intendencia de Maldonado en OSE- UGD, Miguel Corbo, agregó además que “puede haber hechos de turbiedad si hay una rotura de caños, o si hay un desabastecimiento por algún imprevisto, pero no por la potabilización, porque eso está controlado”. En recorrida por la planta Corbo explicó a Realidad que “se hizo un repaso de absolutamente todas las piezas de la planta, desde hace dos meses están nuestros técnicos trabajando, se revisó pieza por pieza, se ha controlado, se hizo mantenimiento de toda la parte de potabilización de agua para que no nos cauce ningún problema”.

Si bien el jerarca asumió que las máquinas pueden fallar, descartó los imponderables por fallas humanas. “Las negligencias ya se solucionaron, las fallas humanas no van a ocurrir porque se duplicaron los ojos para mirar la parte del sistema que controlamos desde la planta, y además de eso el tema bombas, el tema cañerías, todo ha sido revisado a cero”.

Obras anunciadas

– Puesta a punto de Usina de Laguna del Sauce.

– Trabajos de sustitución de tuberías en Zona Oeste. 5 km. de tuberías en Piriápolis, San Francisco, Punta Fría y Punta Colorada.

– Inicio de obras de saneamiento de La Capuera

– Convenio con el CURE para monitorear la calidad de agua bruta de Laguna del Sauce

– Trabajos de mantenimiento en reductora de Cerro Pelado

– Plan de purgas en las principales localidades del departamento.