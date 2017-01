Definitivamente La Barra no tendrá sucursal del BROU

El presidente del Banco de la República, Jorge Polgar, habló sobre el cierre de la sucursal de La Barra que ha motivado críticas y reclamos por parte de los vecinos.

En diálogo con FM Gente, la máxima autoridad del BROU, dijo que la sucursal de La Barra “brindaba servicios que están perfectamente atendidos en las distintas dependencias del departamento”. “Esta es una sucursal muy pequeña, en particular volcada al uso de efectivo, que tenía cada año menos actividades. Y con la compresión de los vecinos y los clientes, por razones de administración elementales, el banco discontinúa eso”. Explicó Polgar que la decisión fue avisada con tiempo y que no hay marcha atrás, enfatizando además que “no va a tener ningún impacto en la operativa cotidiana. Son decisiones de administración que pueden no ser las más populares. Pero el banco ha desplegado grandes inversiones en el departamento, que estamos haciendo en otras sucursales”. Mencionó reformas “en los lobby de autómatas de cajeros en Pan de Azúcar, en Maldonado y en Punta del Este, además de inversiones millonarias en otras sucursales”.

El Presidente del BROU fue tajante al señalar que “el viejo deseo de la sucursal en la esquina de casa, es algo que el banco no puede complacer en todos los casos. Tiene que administrar y está modernizando la operativa y no se puede cumplir con el deseo de dos cuadras a la redonda”.